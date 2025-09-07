医療の進歩でがん経験のある社員が企業で働き続ける例が増えており、社員たちの体験を企業内で共有したり、生かしたりする取り組みが少しずつ広がっている。

どんな取り組みなのか探った。（加藤亮）

「働いている時にがんになると治療や復職には不安や葛藤がある。悩みを話し合える場が社内にあれば心強いですよね」と話すのはサッポロビールの村本高史さん（６０）。

２００９年、４４歳の時に頸（けい）部食道がんと分かり、１か月ほどの治療で復帰した。１１年春に人事総務部長に昇進したが、夏に再発。治療の手術で声帯を切除し、３か月ほどの休職を経て復職した。周囲に支えてもらった経験から、「同じような人に希望を与えられたら」と会社の承認も得て１９年に社内でがん経験者のコミュニティーを設立した。

同じ体験をした人が集まる「ピアサポート」を２か月に１度、就業時間内に行うのが活動の柱だ。治療を続けている人の「この先どうなるのか」という不安や「想像以上に治療がつらい」という現実、治療と仕事の両立など経験者同士だから分かるつらさや悩みを共有する。

治療と仕事の両立支援のための社内向けガイドブックの改訂にも携わった。活動の中で「本人の気持ちに寄り添うことの大切さ」「治療しながら働く工夫」などを伝える。同社では１９年に治療をするための短時間勤務制度を導入するなど制度面での働きやすさの改善も進めている。「本人と周囲の人の相互理解が進めば、本人が治療を続けるための休暇制度なども利用しやすくなる」と村本さん。

生存率向上

がんは、以前は生存率が低いと見られ、仕事との両立が難しいと考える傾向があった。現在はがんになっても働く人が増えている。背景に医療の進歩による生存率の向上がある。１９９３〜９６年にがんと診断された人の５年後の生存率は５３・２％だったが、２００９〜１１年は６４・１％。治療しながら働く人の推計は１０年の３２万５０００人から２２年は４９万９０００人に増加した。

企業内コミュニティーは１０年代後半から登場し始め、関心が広がっている。運営を促進する取り組みもある。

一般社団法人「ＣＳＲプロジェクト」はコミュニティーのメンバーや支援者ら向けに研修を行う。６月中旬の研修イベント「ワーキャンズ」には約３０社から６０人ほどが参加した。２０年から始まり、年々参加者が増えているという。

同法人代表理事の桜井なおみさんは「患者会でも体験を共有できるが、企業内コミュニティーは社内のことを具体的に相談できる。働きながら治療中の時の体調不良や、後遺症が残る場合の本人や職場の対応など、課題の解決にも取り組みやすい」と話す。

誰でも働きやすい環境

がんの経験を本業に生かす例もある。医療用医薬品製造販売「旭化成ファーマ」では、よりよい医薬品提供のために患者の声を従業員が聞く活動を行っている。がん経験者で社員の女性は、抗がん剤治療で発症することがある末梢（まっしょう）神経障害について話した。従業員にも患者の声にもっと耳を傾けたいという意識が広がっているという。

がん経験を機に支援制度が充実した例も。ネットサービスの「インクルーシブ」は今春から治療のための特別有給休暇の付与や未使用の有給休暇の３年分積み立てなど就労支援プログラムを整備した。

きっかけは社長の藤田誠さんが悪性リンパ腫を経験したこと。「しっかりと制度を整えることが必要だと感じた。働き続けていいという意思表示をしたかった」と話す。

ニッセイ基礎研究所主任研究員の村松容子さんは、「女性は現役時の罹患（りかん）リスクが高く、男女とも高齢での就労も広がり、働きながら治療というケースは増えていくだろう」とし、「治療を続けながら働きやすい環境は、誰にとっても安心して働ける環境でもある。今後も取り組みや支援は広がっていくのでは。会社が支援の取り組みを周知し、社員が使いやすくなる工夫も大切だ」としている。

◇

もし、職場で同僚から「がんになった」と聞かされても何と言葉をかけていいか分からない。だが、いつ誰がなってもおかしくない。そんな時に備えて治療と仕事を両立できる環境や支援制度を整えておくことは企業にも従業員にもプラスなことだと思った。

両立支援の推進課題

がんに限らず、治療と仕事の両立支援の推進は課題だ。厚生労働省の調査（２０２２年）では、傷病を抱えた労働者が両立できるような取り組みがない事業所は約３４％に上る。

６月に改正労働施策総合推進法が公布され、来春から施行される。事業主に対し、職場における治療と仕事の両立を促進するための必要な措置を講じる努力義務を課す。同省では法施行に向けて新たな指針作りに取り組んでいる。