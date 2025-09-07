ÂçÌð»á¡¢DeNA¤Î¥»¥«¥ó¥É¡¦ÃÎÌî¤Î¼éÈ÷¤Ë¡ÖÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡Ä¡×
¡ü DeNA 2 ¡Ý 3 ¥ä¥¯¥ë¥È ¡û
¡ã20²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤¬¡¢DeNA¤Î¥»¥«¥ó¥É¡¦ÃÎÌîÄ¾¿Í¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¥ä¥¯¥ë¥È¤Î°ËÆ£Î°°Î¤Î°ìÎÝ¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Î¥Õ¥é¥¤¤ò¥»¥«¥ó¥É¡¦ÃÎÌî¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤º¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÂçÌð»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ï¡Öº£¤Î¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¤¬Êá¤ì¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÊá¤ë¼êÁ°¤Ç¥°¥í¡¼¥Ö¤¬¤¦¤Þ¤¯ÂÇµå¤Ë½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¸¤ãÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥é¥¤¥È¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¼«Ê¬¤¬Êá¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂçÌð»á¤Ï¡ÖÉ÷¤Î·×»»¤È¤«¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤âÊá¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È³å¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë