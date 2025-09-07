それドコの！？→ なんと【ダイソー】！ プチプラの域超えてる！「おしゃれバッグ」

毎日使うバッグを気分やコーデに合わせて変えたいなら、【ダイソー】をチェックしてみて。おしゃれなデザインや使い勝手のよさそうなバッグが多数揃っています。その中から、今回は可愛いデザインのバッグにフォーカス。330円でゲットできるから、複数揃えるのもありかも！

味のあるイラストにキュン！

【ダイソー】「トートバッグ（猫・犬）」\330（税込）

キュートな犬のイラストがずらっと並んだ、印象的なデザインのトートバッグ。サイズは約40cm × 33cm、マチが約10cmあるので荷物の多い日にも頼りになりそうです。肩掛けしやすい長めの持ち手も嬉しいポイント。犬柄のほかに猫柄もあるので、猫派さんも店頭をチェックしてみて！

爽やかなペールトーンで涼しげに

【ダイソー】「フラワーモチーフショルダートートバッグ」\330（税込）

すずらんのイラストが描かれた、上品な雰囲気のショルダーバッグ。爽やかな雰囲気のペールブルーは、大人のきれいめコーデにも馴染みそう。バッグ部分は約32cm × 36cm × 12cmとたっぷり入るサイズ感。内ポケット付き・長めのショルダーストラップで、使い勝手も良さそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。