阪神―広島

プロ野球の阪神は6日、甲子園球場で行われた広島戦に4-1で勝利し、2年ぶり7回目のリーグ優勝に王手をかけた。9回には一打同点のピンチを迎えたが、佐藤輝明内野手が超絶ファインプレーを披露。窮地を救った場面にネット上でも喝采が広がった。

「4番・三塁」で先発した佐藤輝が守備で魅せた。3点リードの9回1死一、二塁のピンチで広島モンテロの打球は三塁後方のファウルゾーンへ。背走して打球を追った佐藤輝は滑り込みながら好捕。超絶プレーに球場からはどよめきと喝采が沸き起こり、マウンド上の石井も思わず拍手を送った。

スポーツチャンネル「DAZN」の野球専門Xが実際の映像を公開。ファンからは「ホームラン級に価値ある守備」「よく捕ったな」「これゴールデングラブないか？」「これほんまに上手すぎる」などと喝采を集め、窮地を救った場面に「このプレーは流れを変えた」との指摘も上がっていた。

佐藤輝は打っても4回に同点適時打を放つなど、4打数1安打1打点で勝利に貢献。優勝へのマジックナンバーを「1」とした阪神は、早ければ7日に歓喜の瞬間を迎える。



