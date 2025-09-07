みんな一緒におねんねしたり、仲良く一緒にご飯を食べて遊んだり…。何気なく過ごしている日常の風景も、可愛い猫ちゃんがいるだけで癒やし要素が満載です。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で38万再生を突破しており「癒される～」「みんなとても毛並みが良く愛されてるのが伝わる」といった声が集まっています。

【動画：まくらを使って寝ていた3匹の子猫→まさかの体勢で…】

元気一杯なへそ天3兄妹

TikTokアカウント「へそ天3きょうだい」に登場したのは、保護猫3兄妹の「こまめ」くん、「ちくわ」くん、「ネム」ちゃん。2025年5月に生まれたばかりの、まだまだ小さくて可愛い子猫ちゃんたちです。

今回、飼い主さんがTikTokに投稿したのは、そんな3兄妹の日々。ちくわくんとネムちゃんが一緒にご飯を食べたり、ネムちゃんがこまめくんに抱き着いていたりするそう。そんな3兄妹と過ごす日々に、飼い主さんはいつも癒やされているといいます。

「へそ天3きょうだい」という呼び名にピッタリの寝姿

特に印象的なのが、3兄妹の寝姿。飼い主さんが「へそ天3きょうだい」と命名するのも納得できる、見事なへそ天っぷりを披露してくれています。

3人で1つの枕を使って、へそ天のポーズで熟睡。ときには、ちくわくんとネムちゃんが両サイドからこまめくんに抱きつきながら寝ていることもあるそう。

癒やし要素満載の3兄妹に、飼い主さんは毎日メロメロになっていることでしょう。

末永く元気で幸せに♡

川の字でへそ天寝をするこまめくん、ちくわくん、ネムちゃん。これからもずっと仲良しで、大きくなっても川の字でへそ天寝を見せてほしいですね。

投稿は、TikTokにて2.4万件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。

投稿を見た視聴者からは「本能のまま生きる猫ちゃんが可愛くて好き」「可愛すぎてニャンコ達見てたらあっという間に1日が終わってそうだ」「めちゃくちゃ可愛い」「猫のお腹に顔を埋めたい」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「へそ天3きょうだい」では、へそ天3兄妹の尊すぎて微笑ましい日常の様子が投稿されており、見ているだけで癒されるでしょう。

こまめくん、ちくわくん、ネムちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「へそ天3きょうだい」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。