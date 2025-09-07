オリオールズ―ドジャース

米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、敵地でオリオールズと対戦。5回にベン・ロートベット捕手がバントを試みたがファウルチップに。これがオリオールズの21歳サミュエル・バサロ捕手の右手に直撃した。バサロは痛みに顔をゆがめ、無念の途中交代。前日の同カードでもドジャースのダルトン・ラッシングが負傷しており、連日両軍の捕手が悲劇に見舞われた。

1-0とドジャースリードで迎えた5回無死一、三塁の場面。ロートベットがバントを試みたがファウルチップとなり、バサロの右手に直撃した。悶絶したバサロはトレーナーのチェックを受けた後、何度か練習で二塁送球を試みるも暴投を連発。無念の途中交代となった。

前日の同カードではドジャースのラッシングが右膝下に自打球。ロバーツ監督らの肩を借り、足を引きずりながらベンチに下がった。この日、負傷者リスト入り（IL）が発表されている。ドジャースは3日（同4日）のパイレーツ戦でもウィル・スミス捕手がファウルチップを右手に受けて途中交代しており、連日捕手が悲劇に見舞われている。



（THE ANSWER編集部）