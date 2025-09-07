【ＮＰＢきょうのみどころ】西武の高卒ルーキー篠原が初登板勝利なるか 勝てば球団では松坂大輔以来
☆西武―ロッテ（１８：００・ベルーナドーム）西武＝篠原、ロッテ＝小島
４連勝中の西武は昨年ドラフト５位のルーキー、篠原がロッテ戦でデビューする。福井工大福井高出身の１８歳が勝てば、プロ野球全体では１９年６月１２日の広島戦の吉田輝星（日本ハム）以来となる高卒ルーキーの初登板勝利となる。球団の高卒ルーキー初登板勝利は以下の通り。
▽１９８１年１０月４日 ロッテ戦（西武）
小野和幸（金足農高）先発＝５回４安打３失点
▽１９９９年４月７日 日本ハム戦（西武）
松坂大輔（横浜高）先発＝８回５安打２失点
篠原が白星を挙げれば球団では松坂以来２６年ぶり。ルーキーの快投でチームは５連勝なるか。
（その他のカード）
☆中日―巨人（１３：３０・バンテリンドーム）中日＝松葉、巨人＝横川
☆ＤｅＮＡ―ヤクルト（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝藤浪、ヤクルト＝小川
☆阪神―広島（１８：００・甲子園）阪神＝才木、広島＝アドゥワ
☆オリックス―日本ハム（１３：００・京セラドーム大阪）オリックス＝山下、日本ハム＝福島
☆ソフトバンク―楽天（１３：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝松本晴、楽天＝藤井
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順