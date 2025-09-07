☆西武―ロッテ（１８：００・ベルーナドーム）西武＝篠原、ロッテ＝小島

４連勝中の西武は昨年ドラフト５位のルーキー、篠原がロッテ戦でデビューする。福井工大福井高出身の１８歳が勝てば、プロ野球全体では１９年６月１２日の広島戦の吉田輝星（日本ハム）以来となる高卒ルーキーの初登板勝利となる。球団の高卒ルーキー初登板勝利は以下の通り。

▽１９８１年１０月４日 ロッテ戦（西武）

小野和幸（金足農高）先発＝５回４安打３失点

▽１９９９年４月７日 日本ハム戦（西武）

松坂大輔（横浜高）先発＝８回５安打２失点

篠原が白星を挙げれば球団では松坂以来２６年ぶり。ルーキーの快投でチームは５連勝なるか。

（その他のカード）

☆中日―巨人（１３：３０・バンテリンドーム）中日＝松葉、巨人＝横川

☆ＤｅＮＡ―ヤクルト（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝藤浪、ヤクルト＝小川

☆阪神―広島（１８：００・甲子園）阪神＝才木、広島＝アドゥワ

☆オリックス―日本ハム（１３：００・京セラドーム大阪）オリックス＝山下、日本ハム＝福島

☆ソフトバンク―楽天（１３：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝松本晴、楽天＝藤井

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順