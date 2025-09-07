俳優の池松壮亮（35）が7日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。編集が日本一だと思う俳優を明かした。

この日は映画「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」（25日公開）で共演した麻生久美子。ドラマ版で共演したお笑いコンビ「野生爆弾」くっきー！、同作の脚本・演出・編集・出演の4役を務めるオダギリジョーとともに出演した。

池松はオダギリに対し、「本当に編集好きだと思う」と指摘。麻生が「好きなんですか？編集」と聞くと、オダギリも「やっぱ好きですね。脚本とか編集とか、こじんまりした方が好きっすね、やっぱり」と話した。

これに、池松は「オダギリさんの編集、ドラマの時から凄いやり方だなと思って見てましたけど、いろんな方に会ってきましたけど、結構、日本一じゃないかなと思いました。その緻密さと、なんかずっとチューニングしているようで。やっぱりオダギリさんって、表向きにはコミュニケーション上手だし、対外的な人だけど、実は物凄く1人でずっと何か作業していることの方が本質なんだろうなって。なんか知れば知るほど思いますね」と話した。