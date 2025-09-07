100均の新作が大当たりだよ！可愛いのに使い勝手良いって…絶対買わなきゃ損なバッグじゃん♡

秋冬を意識した新作が続々と登場しているダイソー。またまた大当たりな商品を発見しました！今回ご紹介するのは、中綿素材を使用した、おしゃカワなスマホショルダーバッグ♡開口部のドロストを絞ることで、洋服のフードのようなデザインになって可愛いんです♡メッシュポケット付きで使い勝手も抜群ですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：中わたメッシュスマホショルダーバッグ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

可愛くて使い勝手抜群♡ダイソーで見つけた新作スマホショルダーバッグ

最近ダイソーには、秋冬を意識したアイテムが続々と登場しています。中綿素材を使用したバッグやポーチがたくさん並んでいたので、いくつか購入してきました！

その中でも特に気になった商品が、こちらの『中わたメッシュスマホショルダーバッグ』。中綿素材を使用した、スマホショルダーバッグです。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、バッグ・ポーチ売り場に陳列されていました。

開口部がドローストリングタイプになっていて、紐をキュッと絞ることで口を閉じられます。

スマホショルダーバッグでは、なかなか珍しいデザインで可愛いです♡

また、洋服のフードや寝袋のようなデザインになっているのもポイント！

iPhone 15だとやや小さいようで、フードから顔を出しているような感じになりませんでした。

小さめのぬいぐるみなどはちょうどいいと思うので、推し活にもおすすめです。

小物や充電ケーブルを入れるのに便利なメッシュポケット付き！

メッシュポケットが付いていて至れり尽くせり！

よく使う物を入れておくのに便利です。

筆者は充電ケーブルを入れています。

ショルダーストラップの長さは調整できるのが嬉しいです。

ただ、最長の状態だと斜め掛けにするとやや短めでした。

首から下げるくらいでちょうどいい感じなので、斜め掛けしたい方は少し窮屈に感じるかもしれません。

バッグのサイズはコンパクトなので、ポーチ感覚で使うのもアリですよ！

今回は、ダイソーの『中わたメッシュスマホショルダーバッグ』をご紹介しました。

デザイン性が高く、メッシュポケットも付いていて330円（税込）はお得に感じました！お手頃でおしゃれなスマホショルダーを探している方におすすめです。

ダイソーでお買い物の際には、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。