100均の新作が大当たりだよ！可愛いのに使い勝手良いって…絶対買わなきゃ損なバッグじゃん♡
商品情報
商品名：中わたメッシュスマホショルダーバッグ
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
可愛くて使い勝手抜群♡ダイソーで見つけた新作スマホショルダーバッグ
最近ダイソーには、秋冬を意識したアイテムが続々と登場しています。中綿素材を使用したバッグやポーチがたくさん並んでいたので、いくつか購入してきました！
その中でも特に気になった商品が、こちらの『中わたメッシュスマホショルダーバッグ』。中綿素材を使用した、スマホショルダーバッグです。
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、バッグ・ポーチ売り場に陳列されていました。
開口部がドローストリングタイプになっていて、紐をキュッと絞ることで口を閉じられます。
スマホショルダーバッグでは、なかなか珍しいデザインで可愛いです♡
また、洋服のフードや寝袋のようなデザインになっているのもポイント！
iPhone 15だとやや小さいようで、フードから顔を出しているような感じになりませんでした。
小さめのぬいぐるみなどはちょうどいいと思うので、推し活にもおすすめです。
小物や充電ケーブルを入れるのに便利なメッシュポケット付き！
メッシュポケットが付いていて至れり尽くせり！
よく使う物を入れておくのに便利です。
筆者は充電ケーブルを入れています。
ショルダーストラップの長さは調整できるのが嬉しいです。
ただ、最長の状態だと斜め掛けにするとやや短めでした。
首から下げるくらいでちょうどいい感じなので、斜め掛けしたい方は少し窮屈に感じるかもしれません。
バッグのサイズはコンパクトなので、ポーチ感覚で使うのもアリですよ！
今回は、ダイソーの『中わたメッシュスマホショルダーバッグ』をご紹介しました。
デザイン性が高く、メッシュポケットも付いていて330円（税込）はお得に感じました！お手頃でおしゃれなスマホショルダーを探している方におすすめです。
ダイソーでお買い物の際には、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。