◇フィギュアスケート チャレンジャーシリーズ 木下グループ杯 最終日（７日、関空アイスアリーナ）

ペアのフリーに向けた公式練習が行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、同３位の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が最終調整した。

ＳＰは自己ベストに迫る７９・９４点をマークした「りくりゅう」は、フリーで新プログラム「グラディエーター」を演じる。曲をかけての練習では、サイドバイサイドの３回転トウループ―ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）―ダブルアクセルの連続ジャンプを着氷。力強いリフトからスロージャンプを降りた。曲かけ後はリフト、スピンなどを確認。午後３時２１分滑走のフリーへ、盤石の調整を見せた。

ＳＰで自己ベストを約６点更新し３位につけた「ゆなすみ」は曲をかけての練習で、３回転ループ―ダブルアクセル―ダブルアクセルの連続ジャンプを着氷。スロージャンプも降りるなどジャンプの感触を確かめた。フリーは第２グループ、４番滑走の午後３時６分から。国際大会初の表彰台へ、長岡は「練習してきたことを前面に出せるように、１つ１つ集中して自信をもってトライしていきたい」と意気込みを語っていた。