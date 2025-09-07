◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした敵地・オリオールズ戦に先発し、５回終了時点で７２球を投げて許した走者は３回の２四球のみで無安打無失点投球を見せ、１２勝目の権利をつかんだ。

チームが４連敗中という苦しい状況でマウンドに上がった山本。正捕手のスミスが右手を痛め、２番手のラッシングは右膝に自打球を当てて負傷者リスト（ＩＬ）に入り、ロートベットと初めてバッテリーを組んだ。

１回表は先頭の大谷が右前安打を放つも、得点にはつながらず。山本は先頭のホリデーを初球の直球で中飛に打ち取った。ジャクソン、ヘンダーソンはともにフルカウントなったが、一ゴロ、空振り三振で３者凡退の好発進。初回から最速９７・７マイル（約１５７・２キロ）もマークした。

２回も先頭のマウントキャッスルから空振り三振を奪うなど、１１球で３者凡退。３回表には先頭・ロハスの二塁打などで１死二、三塁のチャンスを作ると、大谷の遊ゴロの間に三塁走者が生還して先取点を奪った。

３回裏は７番のビーバーズからの下位打線との対戦ながら２者連続四球で無死一、二塁のピンチを背負ったが、メヨから空振り三振を奪い、１番のホリデーを二ゴロ併殺打に打ち取って切り抜けた。４回は２番ジャクソンからの打順だったが３者凡退。５回表にはベッツの適時打でリードが２点に広がった。５回裏も２三振を奪うなど３者凡退で抑えた。

８月３日（同４日）に１０勝目を挙げ、同２４日（同２５日）にはチーム最多となる１１勝目もつかんだ。前回登板の同３１日（同９月１日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦では、メジャー移籍後自己最多タイの１０三振を奪って７回４安打１失点と好投して１２勝目の権利もつかんだが、スコットが９回に追いつかれて白星は消えた。