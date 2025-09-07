»³ËÜÍ³¿¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ø¡¢°Å·¸õ¤ÎÃæ¤Çµ¤Ç÷¤ÎÅêµå¡¡5²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢12¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø³ÍÆÀ
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢5²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´°àú¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢12¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¡£4Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦µ¤Ç÷¤ÎÅêµå¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡È×ÀÐ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ò1µå¤ÇÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢2ÈÖ¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò°ì¥´¥í¡¢3ÈÖ¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ÏÆâ³Ñ¤Ø¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢3¼ÔËÞÂà¤Ç½é²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£2²ó¤âÀèÆ¬¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤ò97.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó156.6¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³3¼ÔËÞÂà¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó¡¢Ìµ»à¤«¤é¤ÎÏ¢Â³»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£9ÈÖ¡¦¥á¥è¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÆó¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ã¸¡¹¤È¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤â°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å·¸õÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤Ë»î¹ç»þ´Ö¤ÏÌó20Ê¬ÃÙ¤ì¤Æ³«»Ï¡£4²óÅêµå»þ¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¡¢±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊá¼ê¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Þ¤Ç3»î¹çÂ³¤±¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬IL¡ÊÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ËÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤È½é¤á¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦ÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤â¼õ¤±»ß¤á¡¢Á´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ò»ß¤á¤ë¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÀè¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë3Ï¢Àï3Ï¢ÇÔ¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÁê¼ê¤Ë1ÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤º¡¢ÄËº¨¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬5Ï¢ÇÔ¤ÈÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢7»î¹ç¤ò»Ä¤¹3°Ì¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏÄ¾¶á10»î¹ç¤ò9¾¡1ÇÔ¤ÈÌÔÎõ¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç6¥²¡¼¥àº¹¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï3ÀïÂ³¤±¤Æ¡¢Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°¡¹²óÅÐÈÄ¤Î8·î24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢Ï¢ÇÔ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿3Ï¢Àï¤Î3ÀïÌÜ¤ËÅÐÈÄ¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¤·Îõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÁê¼ê¤Ë6²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆ±Î¨¼ó°ÌºÆÉâ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ëº£µ¨11¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤âÆ±ÃÏ¶è¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿3Ï¢Àï¤Î3ÀïÌÜ¡£7²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î10»°¿¶¤òÃ¥¤¦¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Æ±ÅÀ3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤¿¤á12¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿¡£