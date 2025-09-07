「オリオールズ−ドジャース」（６日、ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で空振り三振に倒れた。それでもベッツが遊撃への適時内野安打を放ち、貴重な追加点を奪った。

再び先頭のロハスが左中間を破る二塁打で出塁。さらにキケ・ヘルナンデスがしぶとく右前に落とし、無死一、三塁と好機を拡大した。ロートベットは送りバントの形となり、１死二、三塁として大谷が打席に入った。

初球のスライダーを引っかけてファウルし、２球目の高めフォーシームはバックネットへのファウルとなって追い込まれた。３球目のフォーシームは懸命にカット。ここでベンチに何かを訴えていたが、ロバーツ監督は動かなかった。

４球目の高めボール球にも食らいついてファウルにするも、最後は外のスライダーに空振り三振に倒れた。状況は２死となったが、続くベッツが遊撃強襲の適時内野安打を放ち、貴重な追加点をたたき出した。

大谷は第１打席で右前打を放ち、３試合ぶりの安打をマーク。１死二、三塁で迎えた三回の第２打席は、初球をきっちりと転がすチームバッティングで先制点をたたき出していた。