¼£ÎÅÌô¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤ÉÂ¡Ö»éËÃ´Î¡×¤Î²þÁ±¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×À®¸ù¤ÎÈë·í¤È¤Ï¡©¡ÚÀìÌç°å¤¬ÅÁ¼ø¡Û
´ÎÂ¡¤Î»éËÃ¤¬°Û¾ï¤ËÂ¿¤¤¾õÂÖ¡Ö»éËÃ´Î¡×¤Ï¼£ÎÅÌô¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢²þÁ±¤Ë¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÓÃæ¤ÇºÃÀÞ¤»¤º¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢´ÎÂ¡¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÈë·í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç°å¤Ç¤¢¤ëÈø·ÁÅ¯»á¤ÎÃø½ñ¡ØÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡´ÎÂ¡¤«¤é»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¿©»ö½Ñ¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢42ºÐ½÷À¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒËÜµ»ö¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ó
¢£ÃæÀî¡¡Í³Èþ¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡¦½÷À¡Ë
Ãæ³Ø2Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤ò¤â¤ÄÊì¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç´Îµ¡Ç½¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤¬°¤¯¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿©À¸³è¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö»éËÃ´Î¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£»éËÃ´Î¤ÏÉ¬¤º¤è¤¯¤Ê¤ë¤È°å»Õ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔ°Â¤ò¿¡¤¤¤¤ì¤Ê¤¤Í³Èþ¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ç°å»Õ¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡Öº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¼£ÎÅË¡¡×¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
ºÇ½é¤Î1¥«·î¤¬´Î¿´¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹2Ô¤ÎË¡Â§¡×
¡Ö¡Ø¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¢¨¡Ù¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤Ã¤Èº£¤ÎÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í³Èþ¤µ¤ó¤Î¡È´ÎÂ¡¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¿©»ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Í³Èþ¤µ¤ó¤ÎÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢¨¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡§ÈîËþ²ò¾Ã¤È»éËÃ´Î¡¦ÅüÇ¢ÉÂ²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÌç³°Íè¡£
²¿¤À¤«¡¢Á´¿È¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤É¤±¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë¤ÏÃæ³Ø2Ç¯¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð»º¸å¤¹¤°¤Ï¡¢ÊìÆý°é»ù¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«»ºÁ°¤è¤ê¤âÂÎ½Å¤¬¸º¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢½Ð»º¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÀ¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢º£¤Ï½Ð»ºÁ°¤è¤ê12Ô¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÎÂÎ·¿¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â·ò¹¯¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡¢Ä«¿©¤ÏÌîºÚ¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤Ë»¨¹ò¤òÆþ¤ì¤Æ¿æ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£ÌîºÚÉÔÂ¤ò²þÁ±¤·¤è¤¦¤ÈÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢Ä²³è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¡¢»éËÃ´Î¤À¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×
ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÞ¤ËÎÞ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¿¡£»ä¡¢²¿¤Çµã¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡£
¡ÖÍ³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¬¤ó¤Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤á¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ1¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Í³Èþ¤µ¤ó¤Î´ÎÂ¡¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤³¤È¡£·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢Í³Èþ¤µ¤ó¤Î»éËÃ´Î¤ÏÉ¬¤º¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Â¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»éËÃ´Î¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤ªÌô¤ò¤Á¤ã¤ó¤È°û¤á¤Ð¼£¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö»éËÃ´Î¤òÃ±ÆÈ¤Ç¼£¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÌô¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Ìô¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¿©»ö¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ÎÂ¡¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¿©»ö¤Ï¡¢»éËÃ´Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤äÇ¾Â´Ãæ¡Ê¤Î¤¦¤½¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ³Èþ¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î¤À¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤ÈÀèÀ¸¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÂê¤Ç¤¹¡£»éËÃ´Î¤Î²þÁ±¤Ë¤Ï¸ºÎÌ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤ò²¿Ô¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤ÎÈë·í¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥¹2Ô¤ÎË¡Â§¡Ù¤È¤Ï
º£¤Î»ä¤Ï¡¢¿ÈÄ¹158Ñ¤ÇÂÎ½Å¤¬66Ô¡£ÂÎ»éËÃÎ¨¤Ï34¡ó¡¢BMI¤Ï26.44¡£
¤½¤ê¤ã¡¢»ºÁ°¤Î»Ñ¤ËÌá¤ì¤ë¤Ê¤éÌá¤ê¤¿¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö12ÔÁé¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢3¥«·î¤Ç5Ô¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤¨¤Ã¡£ÀèÀ¸¤§¡¼¡¢¿Í¤ÎÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤È»×¤ï¤º¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö5Ô¸º¤é¤»¤Ð¡¢»éËÃ´Î¤Ï²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£»éËÃ´Î¤ÇÈîËþ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÎ½Å¤Î7¡ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¸ºÎÌ¤·¡¢¤½¤ì¤«¤éÉ¸½àÂÎ½Å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í³Èþ¤µ¤ó¤ÎÂÎ½Å¤Ïº£66Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹4.62Ô¡£¤Ä¤Þ¤ê5Ô¸º¤é¤»¤Ð¡¢´ÎÂ¡¤«¤é»éËÃ¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢´ÎÂ¡¤Î±ê¾É¤â²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¢¡¢5Ô¤À¤Ã¤ÆÍî¤Á¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©¡¡5Ô¤Ê¤é¿©»ö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤¹¤ì¤Ð¸ºÎÌ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤â¥à¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¿´¤ò¸«Æ©¤«¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö12Ô¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µÞ·ã¡Ê¤¤å¤¦¤²¤¡Ë¤ËÂÎ½Å¤òÍî¤È¤¹¤ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£1¥«·î¤Î¸ºÎÌ¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤Î3¡ó°ÊÆâ¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À®¸ù¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥¹2Ô¤ÎË¡Â§¡Ù¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹2Ô¤ÎË¡Â§¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖºÇ½é¤Î1¥«·î¤Ï2Ô¤Î¸ºÎÌ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Î³°Íè¤Ë¤Ï¡¢1¥«·îÌÜ¤Ë2Ô¸ºÎÌ¤Ç¤¤¿Êý¤Î¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬¡¢3¥«·î¤Ç5Ô¸º¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿»ö¤âºÇ½é¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´Î¿´¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ø´ÎÂ¡¡Ù¤È¡Ø¿´Â¡¡Ù¤¬½ÅÍ×¤ÊÂ¡´ï¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸ì¸»¤Ç¤¹¡×
¡ÒÀèÀ¸¤«¤é¤Î½èÊýäµ¡Ó
1¥«·îÌÜ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹2Ô¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¿Í¤Ï¡¢3¥«·î¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹5Ô¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¡£
Èø·Á¡¡Å¯
Ä¹Ìî¸©º´µ×»ÔÎ©¹ñÊÝÀõ´ÖÁí¹çÉÂ±¡
³°²ÊÉôÄ¹¡¿¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡×Ã´Åö°å