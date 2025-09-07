【新発売！】キュレルの泡美容液&泡洗顔料で、くすみ肌をケア♡

乾燥性敏感肌に向けたスキンケアブランド「キュレル」から、くすみ⁴⁵が気になる肌にアプローチする新商品が登場。2025年9月6日（土）より『潤浸保湿 泡美容液』と『潤浸保湿 泡ジェル洗顔料』が発売されます。セラミドケア¹²と炭酸ガス*³を融合した処方で、潤いと透明感のある肌へ導くラインナップ。毎日のスキンケアを格上げするアイテムとして注目したい2品です♡

炭酸*³泡で叶える潤いと明るさ



『キュレル 潤浸保湿 泡美容液』（120g）【医薬部外品】は、セラミド機能成分⁶とユーカリエキスを配合。

高吸着セラミドケア¹技術により角層深くまで潤いを届け、乾燥によるざらつきやくすみを和らげます。価格はオープンですが参考として約3,000円前後で販売される予定です。

無香料・無着色・アルコールフリーで、低刺激設計なのも嬉しいポイント。

*¹ 美容液：セラミドの働きを補い、潤いを与える

*² 洗顔料：セラミドを守って洗い、潤いを保つ

*³ 炭酸ガス（噴射剤）

*⁴ 美容液：乾燥によりざらついてくすんでみえること

*⁵ 洗顔料：皮脂などの汚れにより、くすんで暗くみえること

*⁶ ヘキサデシロキシＰＧヒドロキシエチルヘキサデカナミド

INNISFREEから輝く限定♡2025ホリデーコレクションで特別な肌体験

肌にやさしい泡ジェル洗顔料



『キュレル 潤浸保湿 泡ジェル洗顔料』（200g）【医薬部外品】は、炭酸*³泡がジェル状に変化し、皮脂汚れを浮かせてオフ。

洗うたび潤って透明感を引き出します。化粧水成分100％*⁷を使用し、乾燥を防ぎながらすっきり洗える処方。

肌荒れを防ぐ有効成分・グリチルリチン酸ジカリウムも配合されており、敏感肌の方にとって心強いアイテムです。

*³ 炭酸ガス（噴射剤）

*⁷ 化粧水に使用実績のある成分を使用

泡で始める♡透明感スキンケア習慣



乾燥性敏感肌のために考えられた「キュレル」の新しい泡シリーズ。美容液と洗顔料の2ステップで、くすみ悩みにアプローチしながら毎日を健やかな肌印象へ導きます。

低刺激設計で、季節の変わり目や肌の揺らぎが気になるときにもおすすめ。9月6日（土）からの発売を前に、ぜひチェックして透明感あふれるスキンケア習慣を取り入れてみませんか。