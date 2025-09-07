サンリオを実写化したら「クロミ」を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「今田美桜」、1票差の1位は？
2023年、サンリオのキャラクター「ぼさにまる」がサンリオ初となる完全実写ドラマとなり、上白石萌音さんが主人公・さくら役を務めました。もし、ほかのサンリオキャラクターも実写化されるとしたら、どの俳優に演じてほしいですか？
All About ニュース編集部は8月18〜19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「サンリオキャラクターの実写化」に関するアンケート調査を実施しました。それでは、「サンリオキャラクターを実写作品化するとしたら、『クロミ』を演じてほしい俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位には今田美桜さんが選ばれました。地元でのモデル活動などを経て、東京で本格的に俳優業をスタートさせた今田さん。現在は、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で主演を担当するなど、国民的な知名度を誇る俳優に成長しました。
そんな今田さんは、2018年放送のドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）でブレーク。小悪魔的な美少女の真矢愛莉を演じて人気を得ます。クロミも、きっと魅力ある小悪魔キャラクターに仕上げてくれそうです。
回答者からは、「小悪魔っぽい雰囲気だけど、実はとても乙女なクロミのイメージと合う」（30代女性／神奈川県）、「ツンデレな感じを上手に演じてくれそう」（30代女性／岡山県）、「どこか小悪魔感があるので合いそう」（30代女性／群馬県）などの意見が寄せられました。
1位には小松菜奈さんが選ばれました。小松さんは、モデルとして活躍した後に2014年公開の映画『渇き』で俳優デビュー。映画を中心に出演し、『溺れるナイフ』『沈黙 -サイレンス-』『糸』などに出演しています。
現在でもモデルとして活躍し、デビュー当初より小悪魔的なルックスで同性からの人気も獲得。話題の映画『8番出口』にも出演して注目を集めています。演技力が高い小松さんは、見た目的にもクロミにピッタリ。演じてくれたらハマり役になりそうです。
回答者からは、「ミステリアスで個性が強い雰囲気がピッタリ」（30代女性／富山県）、「クールでミステリアスな雰囲気がクロミのゴシック系スタイルと相性抜群」（60代男性／大阪府）、「独特の存在感とおしゃれな雰囲気を持っているから」（10代女性／長野県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
