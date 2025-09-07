「名前がかっこいいと思う地方国公立大学」ランキング！ 2位「京都工芸繊維大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
大学名の印象は、受験生や社会人にとっても意外と重要なポイント。「かっこいい名前」「語感がいい」「地名＋○○大学が覚えやすい」など、名前だけで好印象を持たれる大学も少なくありません。
All About ニュース編集部は2025年9月2日、全国10〜70代の男女280人を対象に「地方国公立大学」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、名前がかっこいいと思う地方国公立大学を紹介します！
※本調査は全国280人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「和を体現したような優美な名前だから」（30代男性／大阪府）、「歴史や伝統がありそうでカッコいい」（40代男性／兵庫県）、「いかにも京都にふさわしい名称だから」（60代男性／宮城県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「横浜という響きがおしゃれでかっこいいなと思うから」（30代女性／兵庫県）、「『横浜』という名称と『国立』という名称がくっついているのがかっこいいです」（60代男性／新潟県）、「ヨココクという響きがスマートだから」（50代男性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：京都工芸繊維大学／51票2位は「京都工芸繊維大学」でした。「工芸」「繊維」という日本のものづくりを象徴する言葉が並び、印象的な名称。その専門性と歴史の深さが感じられます。伝統と先端技術の融合を表すネーミングに「かっこいい」と感じる人が多かったようです。
回答者からは「和を体現したような優美な名前だから」（30代男性／大阪府）、「歴史や伝統がありそうでカッコいい」（40代男性／兵庫県）、「いかにも京都にふさわしい名称だから」（60代男性／宮城県）などのコメントがありました。
1位：横浜国立大学／87票1位は「横浜国立大学」でした。洗練された都市「横浜」の名前を冠し、「国立大学」との組み合わせが格式高く響くネーミング。首都圏に位置する利便性もありながら、独自の存在感を放つ大学名として、幅広い世代から支持を集めました。「スマート」「都会的」「知的」といったイメージを連想させる点が、今回の結果に大きく影響したといえそうです。
回答者のコメントを見ると「横浜という響きがおしゃれでかっこいいなと思うから」（30代女性／兵庫県）、「『横浜』という名称と『国立』という名称がくっついているのがかっこいいです」（60代男性／新潟県）、「ヨココクという響きがスマートだから」（50代男性／広島県）といった声がありました。
