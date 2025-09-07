オークランド・コロシアム周辺には露店が出て、お祭りのような雰囲気に。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

　日本代表は現地９月６日（日本時間９月７日11時キックオフ）、オークランド・コロシアムでメキシコ代表との親善試合に挑む。

　キックオフ３時間半前にスタジアムに到着すると、周辺にはメキシコのユニホームやフラッグを売る露店や、ソーセージや玉ねぎなどを焼いて売る屋台が数多く出ていた。
 
　楽器を持ってきて、ミニコンサートを開くグループもいくつか。陽気なメキシコサポーターが集まり、さながらお祭りのような雰囲気だ。

　現地の情報では、チケットはほぼ完売とも。試合が始まれば、日本はアウェーの雰囲気を味わうことになりそうだ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

