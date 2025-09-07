スタジアム周辺でミニコンサートも…注目の日本対メキシコ戦、相手サポーターはキックオフ数時間前から陽気に盛り上がる！【現地発】
日本代表は現地９月６日（日本時間９月７日11時キックオフ）、オークランド・コロシアムでメキシコ代表との親善試合に挑む。
キックオフ３時間半前にスタジアムに到着すると、周辺にはメキシコのユニホームやフラッグを売る露店や、ソーセージや玉ねぎなどを焼いて売る屋台が数多く出ていた。
楽器を持ってきて、ミニコンサートを開くグループもいくつか。陽気なメキシコサポーターが集まり、さながらお祭りのような雰囲気だ。
現地の情報では、チケットはほぼ完売とも。試合が始まれば、日本はアウェーの雰囲気を味わうことになりそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
