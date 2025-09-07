フィンランドがヨキッチ擁するセルビアを撃破、準々決勝へ…マルカネンが29得点の活躍

9月6日、「FIBAユーロバスケット2025」は決勝トーナメントに突入。ラウンド16でフィンランド代表（FIBAランキング20位）がセルビア代表（同2位）と対戦した。

フィンランドは第1クォーター開始2分22秒の時点で11－1と10点のリードを奪ったものの、28－24と4点差で最初の10分間を終了。続く第2クォーターも点の取り合いが繰り広げられ、前半終了時点で44－48と4点のビハインドを背負った。

後半も1ケタ点差で試合が進むと、1点ビハインドで迎えた第4クォーター残り1分30秒からエリアス・バルトネン（コビラン・グラナダ／スペイン）が3ポイントシュートを含む2連続得点を挙げれば、ラウリ・マルカネン（ユタ・ジャズ）のフリースロー2本で8点リード。92－86で逃げきり、準々決勝進出に駒を進めた。

セルビアを相手に2009年以来の勝利を手にしたフィンランドは、チーム全体でオフェンスリバウンド20個を含む45リバウンドを記録。マルカネンが29得点8リバウンド3アシスト4スティールの活躍でチームを引っ張り、ミカエル・ヤントゥネン（フェネルバフチェ／トルコ）が15得点、ミロ・リトル（カリフォルニア大学サンタバーバラ校）が13得点8リバウンド6アシスト3スティールで続いた。

3本の3ポイントを含む13得点を挙げたバルトネンは「素晴らしい夜だった。今日は互いを信じて、それを実現できたんだ。オープンになったらシュートを打たないといけない。いくつかチャンスが回ってきて、相手が自分をフリーにしたから、自信を持って思い切って打ったんだ」と振り返った。

一方のセルビアはニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）が33得点8リバウンド3アッシウト3スティール1ブロック、ニコラ・ヨビッチ（マイアミ・ヒート）が20得点4リバウンド4アシスト。ヨビッチは「彼らは素晴らしい試合をした」と相手を称えつつ、「最初から準備不足だった。私自身も最初から準備ができていなかった。20個のオフェンスリバウンドは到底受け入れられない。彼らの動きはわかっていた。しっかりと準備し、映像も見ていた。それでも彼らは私たちよりも優れ、フィジカル面でも勝っていた」とコメントした。

なお、フィンランドは準々決勝でフランス代表（同4位）vsジョージア代表（同24位）の勝者と対戦する。

■試合結果



セルビア 86－92 フィンランド



SRB｜24｜24｜18｜20｜＝86



FIN｜28｜16｜24｜24｜＝92

【動画】セルビアvsフィンランドのハイライト