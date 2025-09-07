卓球の「WTTコンテンダーアルマトイ2025」が行われており、日本選手が奮闘を見せている。そんななか、女子シングルスで第2シードとして挑んでいるのが橋本帆乃香（デンソーポラリス）。今季好調を維持する27歳が中国勢を次々と撃破し決勝へ駒を進めている。

■赤江との同士討ちにも貫録勝ち

橋本は優勝候補の一角として挑んだなか、1回戦で世界ランキング44位の縦歌曼（中国）を3－1で下すと、2回戦では同50位の赤江夏星（日本生命）との同士討ちにストレート勝ちして8強入り。さらに、同95位の徐奕（中国）相手にも1ゲームを奪われたものの3ゲームを連取して逆転勝ちを収めた。

そして迎えた準決勝では同20位の何卓佳（中国）と実力者との戦いに。互いにゲームを取りあった第3ゲームには2度の4連続ポイントを奪うなど、橋本が11－3と圧倒して王手をかける。そのまま第4ゲームも奪取してゲームカウント3－1で勝利を収めた。

中国勢に今大会3勝目を挙げた橋本は決勝進出を決め、覃予萱（中国）相手に4度目の勝利を窺う。さらに、橋本は佐藤瞳（日本ペイントグループ）と組んだダブルスでも快進撃を見せて決勝に勝ち上がり。カットマンがカザフスタンの地で2冠なるかも注目が集まる。