新潟地方気象台は新潟県で７日夜のはじめ頃から８日未明にかけて、線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があり警戒が必要です。



新潟地方気象台によりますと、通過する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、県内は７日昼過ぎから８日昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となり、大雨となる所がある見込みです。

8日朝6時までに予想される24時間降水量は多い所で、上・中越で80ｍｍ、下越と佐渡で100ｍｍです。



新潟県と合わせて、石川県でも7日夜のはじめ頃から8日未明にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水への注意・警戒、また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。