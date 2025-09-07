加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が6日、インスタグラムを更新。自身の考案した「万能だし粉」を発売することを発表した。

綾菜は「やっとお知らせできます!なんと氷だしを粉末状にした"綾菜式減塩 万能だし粉"が発売になりました!」と発表。

「加トちゃんの高血圧や腎臓病などの病気をきっかけに減塩をはじめましたが、最初は味は無いし、美味しくなくて食べてくれず、たくさん悩みました!だったらたくさん学んで加トちゃんが美味しく食べてくれるものを絶対作ろうと思い、いろんな先生方から必死に学び続け、誕生したのが『氷だし』」と考案に至った経緯を明かした。

さらに「ただそんな氷だしも、なかなか続けていくのが大変という声を聞いて、もっと手軽に減塩料理を作って、健康になってもらいたい!病気などに悩む人の助けになりたい!という思いが日に日に強くなっていきました!」と思いをつづった。

続けて「健康は宝 私たち、夫婦も健康第一でこれからも歩んで行きたいと思います!」と投稿を結んだ。

この投稿にフォロワーからは「すごいうれしい」「ホンマに頑張り屋さん」「素晴らしいことです」「綾菜さんの愛ですね」とコメントが寄せられている。