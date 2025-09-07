「オリオールズ−ドジャース」（６日、ボルティモア）

ドジャースの山本由伸が先発し、１点を先制した直後の三回に四球＆バッテリーエラーからピンチを招いたが、無失点で切り抜けた。

大谷の遊ゴロ間に１点を先制して迎えた三回。先頭打者に四球を与えてしまうと、次打者の３球目がワンバウンドとなり、移籍後初スタメンのロートベットが後逸。記録は暴投で得点圏に走者を背負った。

バサイヨを四球で歩かせ、無一、二塁のピンチとなった山本。それでもメイヨを空振り三振に斬り、次打者のホリデイは二ゴロ併殺打に仕留め、鮮やかにスコアボードにゼロを刻んだ。

直後、ロードベットに拍手を送り、ガッツポーズした山本。初コンビの女房役へ気遣いがにじんだ。ベンチに戻るとチームメートとハイタッチをかわしていた。

四回も三者凡退でチームに流れを呼び込み、ベッツの遊撃強襲適時内や安打で貴重な追加点。無安打投球を続ける山本に力強い援護となった。

そして五回もきっちりと三者凡退に仕留め、無安打投球で勝利投手の権利を手にした。六回も続投して三者凡退に抑え、無安打無失点投球を続けている。