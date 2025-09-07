¡ØTGC¡ÙÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç°µÅÝ¡¡Ã¼Àµ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç´¿À¼½¸¤á¤ë
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤¬6Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡ª¤¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ
¡¡ÌîÂ¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëÄ¹À¥Å¯Ï¯»á¤Ë¤è¤ë¡ÖTGC SPECIAL COLLECTION2¡×¤ËÅÐ¾ì¡£Á°È±¤ò¤¢¤²¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò¤µ¤é¤ê¤È¤Þ¤È¤¤¡¢ñ¥ÁÖ¤È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯»Ñ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£±Ô¤¯¤âÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç´ÑµÒ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¤¿¤áÂ©¤Þ¤¸¤ê¤Î´¿À¼¤â¤¢¤¬¤ê¡¢ÌîÂ¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃ¼Àµ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡41²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØTGC¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡ª¡Á¡Ø¶¦¤ËÁÏ¤ë¡Ù¤Î¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø¡Á¡×¡£Â¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ÏFRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢WILD BLUE¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£MC¤Ï¡¢EXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¤¬Ì³¤á¤ë¡£
