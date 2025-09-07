格闘技シュートボクシングでラウンドガールなどを務める「シュートガールズ」メンバーでモデル水神きき（27）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。宣材写真の撮影ショットを公開した。

透け感ある白のハイレグトップスに、黒いショートパンツとサンダルのコーディネート。「全部キレイに撮ってくれたすぎて選べませんでした…」とつづり、数多くの角度から、さまざまな表情を披露した。

また、別投稿では「シュートガールズ」YouTube撮影時に着用したスワンブルーのビキニ水着姿もアップ。「プールに飛び込んで顔も髪の毛もびちょ濡れ でも暑かったから気持ちよかった」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「マヂ美人すぎ」「爽やかで大人かわいい」「カッコイイ」「濡れ髪で可愛い」「クビレが綺麗」「神スタイル」「リアル・マーメイド」「スーパーモデル」などのコメントが寄せられた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダー（レースクイーン）などを務め、盛り上げの様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。