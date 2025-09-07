レースクイーン（レースアンバサダー）で「レースアンバサダーアワード2024」受賞のモデル央川かこ（31）が6日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。雑誌のグラビア撮影の様子を投稿した。

週刊誌の撮影はランジェリー姿で、お湯が入ったバスタブの中で、お尻を突き出すようなショットを公開。「レースクイーンのコスチュームのためにいつもはダイエットしてるけど、少しでもふっくら見えるように増量して撮影しました」と明かした。

さらに別の撮影ではカラフルなビキニ水着姿を披露。ソファに座るショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「グラビア用バディ」「スタイル抜群」「美尻」「お尻超Sexy」「おしりがテカっててかわイイ」「悩殺」「ドキドキ」「濡れてるの、ヤバ」「家宝にします」などのコメントが寄せられた。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。