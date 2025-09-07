“重見え回避”で洒落感UP！大人にこそ似合う【透け感ヘアカラー】の魅力と取り入れ方
大人世代の髪色は、明るくしすぎると浮いてしまうし、落ち着かせすぎると重たく見える…。そのバランスに悩む方は少なくないでしょう。そこでおすすめが、今シーズントレンドの【透け感ヘアカラー】。自然なツヤと軽やかさ、そして“洒落感”を同時に叶えてくれます。そこで今回は、取り入れ方のコツを解説します。
“透け感ヘアカラー”が大人世代の髪を美しく見せる理由
透け感カラーとは、光を含んだような柔らかな透明感を演出する髪色のこと。日本人特有の赤みをおさえ、肌トーンを明るく見せてくれるのが特長です。
特にロングやボブのように重さが出やすいヘアスタイルに相性抜群。ヘアカラーの“抜け感”が重見えを防ぎ、顔まわりにやわらかな立体感をプラスしてくれます。また、肌のくすみを飛ばし、若々しい印象へ導く効果も期待できるでしょう。
今シーズンは「モーブ系」や「グレージュ系」がトレンド
今季のトレンドは、ほんのり青紫がかったモーブ系カラーや、まろやかで抜け感のあるグレージュ系。どちらも“落ち着き”と“洒落感”を両立できるのがポイントで、オフィスシーンにも浮かず、ナチュラルに今っぽさをまとえます。
また、髪のツヤ感をしっかり引き出してくれるため、カラーリングによるダメージが気になる人でも美しく仕上がるのが魅力。年齢を重ねた髪にこそ映える、洗練された色味です。
ツヤ感が命。ケアまで含めて“透け感”を完成させて
透け感ヘアカラーを取り入れるなら、欠かせないのが“ツヤ”の仕込み。どれだけヘアカラーがきれいでも、髪がパサついていると魅力は半減してしまうので、ヘアオイルやヘアカラー専用トリートメントで、内側から髪の質感を整えましょう。
軽やかで洗練された髪色は、顔立ちだけでなく全身の印象をも変えてくれます。「なんか素敵」「なんか若く見える」を叶えてくれる透け感ヘアカラーを、早速取り入れてみませんか？＜image出典：instagram（@miyu_beautrium）＞