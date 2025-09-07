本命の彼が振り向いてくれない…。好きな人から好かれない「理由」
「どうでもいい人からは好かれるのに、本命の彼からは見向きもされない…」という経験ありませんか？実はこれ、決して珍しいことではありません。そこで今回は、好きな男性から好かれない「理由」について解説します。
追いかけすぎているから
男性は本能的に“追う恋愛”に惹かれる傾向があります。だからこそ、女性の方が追いかけすぎると恋愛のドキドキかんが薄れていくんです。そんな時は意識的にちょっと引いて余白を作ると、男性の方から近づいてくる可能性が高まります。
“完璧な自分”を演じてしまうから
好きな男性に良く見られたくて、笑顔を作りすぎたり無理に合わせたりしていませんか？実は男性が一番惹かれるのは、気取らない“等身大の姿”なのです。素直な意見や自然な仕草を通して安心感を与えましょう。
執着しすぎて心に余裕がなくなっているから
好きな男性に執着しすぎると心の余裕が消えてしまうもの。例えば「今の態度ってどういう意味？」と考えすぎると、男性との関係性がぎこちなくなってしまうでしょう。時には恋愛モードをオフにして、自分の趣味や友達との時間を作って、心の余裕を取り戻すことが大事です。
本命の男性から好かれないのは、あなたの魅力がないからではなく、心理や行動パターンが原因ということがほとんど。少し意識を変えて、“追わせる恋愛”で男性の心を引き寄せてみてくださいね。
🌼恋愛しても大抵うまくいかない。そんな女性に共通する「特徴」とは