自然と男心を掴んでしまう。“惚れさせ上手”の女性が実践している行動
色々な男性を惹きつけてやまない女性には共通の秘訣があるんです。そこで今回は、自然と男心を掴んでしまう“惚れさせ上手”の女性が実践している行動を紹介します。
小さな心遣いで“あなただけ感”を演出する
惚れさせ上手な女性は、男性に「自分は特別な存在だ」と感じさせるのが上手。「そのネクタイ、あなたに似合うね」「前に話してくれたこと、覚えてるよ」など小さな心遣いを自然としているものです。男性は「自分のことをちゃんと見てくれている」と感じると、自然と心を開くようになります。
どんな時も自信を持って振る舞う
惚れさせ上手な女性に共通するのは、自分自身への理解と自信。自分の長所も短所も受け入れ、ありのままの自分を大切にしています。「私、これが得意なの」と自分の長所をさらっと伝えたり、失敗してもくよくよせずに笑い飛ばせる余裕があったりなど。そんな自己肯定感の高さが男性を惹きつけるのです。
適度に“謎”と“余白”を残す会話テク
惚れさせ上手な女性は、会話中にすべてをさらけ出さず、適度な“謎”と“余白”を残すもの。そして、ちょっとした秘密や自分の世界を持っていることを匂わせることで男性の好奇心を刺激するのです。その術中にハマった男性は、いつの間にか「彼女のことをもっと知りたい！」という気持ちが大きくなっているでしょう。
今回紹介した“惚れさせ上手”の女性が実践している行動をヒントに、自分ならではの男性へのアプローチ法を見つけてみてくださいね。
