「夜の炭水化物を半分に」だけ！４ヶ月で体重−６kg＆ウエスト−10cmを叶えた【簡単ダイエット】
「炭水化物を全部抜くのは無理。でも“半分にする”なら続けられるかも」
そう考えてダイエットに取り組んだのは、40代事務職のKさん。夕方以降の炭水化物を“半量”にするだけというシンプルな工夫を４ヶ月間続けた結果、体重は−６kg、ウエストは−10cmを達成しました。今回は、食べる楽しみを残しながらも確かな成果を出せた、その【簡単ダイエット】を詳しく紹介します。
🌼確実に体重を３〜５kg落とすなら◎ ダイエットを生活の一部にする【簡単ルール】
夜のご飯を“半分に”するだけでOK
Kさんが始めたのは「夜だけ炭水化物を半分にする」という方法。「ランチは普通に食べて、夜はご飯を半膳にしました。完全に抜くと満足感がなくて続かないので、“お茶碗半分”に留めたんです」と振り返ります。
タンパク質＋食物繊維で“食事の満足感”をキープ
炭水化物を減らした分、Kさんは「魚や豆腐、野菜のおかずをしっかり食べる」ように工夫。サラダやスープを先に食べることで、自然とご飯の量が少なくても満足感を得られるようになりました。
タンパク質は筋肉を維持して基礎代謝を保ち、食物繊維は血糖値の上昇を緩やかにして脂肪蓄積を防ぎます。その結果「夜にお腹が空いて間食したくなる」というストレスが減り、無理なく続けられたのです。
４ヶ月で−６kg＆ウエスト−10cm。見た目と気分が変わった
このダイエット法を４ヶ月続けた結果、Kさんは体重−６kg、ウエスト−10cmを達成。スカートやパンツのサイズが下がり、周囲から「痩せた？」と声をかけられることも増えたと言います。「数字が減ったのも嬉しいですが、お腹まわりがスッキリして鏡を見るのが楽しくなりました。体が軽いから自然と動くようになり、気分まで前向きになりました」と笑顔で語ってくれました。
「炭水化物をゼロにする」のではなく「半分にする」。このシンプルな工夫なら無理なく続けられ、確かな成果につながります。ダイエットに挫折しやすい人こそ、まずは今日の夕食から“炭水化物を半分”を試してみてはいかがでしょうか？＜取材＆文：beauty news tokyo編集部＞