¡Ø±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÎòÂå¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¹â¤Þ¤ë¡Ö¤ï¤ó¤×¤ê¡õ¤Ò¤í¥×¥ê¡×ÆÃÊÌ±ÇÁü¸ø³«¡ª
¡¡¡Ø±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö ¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥¥é¥Ã¥¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¤ï¤ó¤×¤ê¡õ¤Ò¤í¥×¥ê¡×ÊÓÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¿Í¤â¤â¤é¤¨¤ëÆÃÊÌÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö¥¥ß¤È±þ±ç¢ö¤¦¤Á¤ï·¿¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¤ÎÇÛÉÛ¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎòÂå¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡Ö¤ï¤ó¤×¤ê¡õ¤Ò¤í¥×¥ê¡×ÊÓ ÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË8»þ30Ê¬¡Ë¤Î±Ç²èÈÇ¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾¯½÷¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ò¥¥é¥¥é¥ó¥É¡Ó¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡É¤òÃµ¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤ÆÀï¤¦¡È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡É¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¤¦¤¿¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥é¥¯¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Û¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·ÆÍÁ³¡¢Ææ¤Î²øÊª¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÅç¤ÈÀ¤³¦¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¡£¤·¤«¤â²áµî¤ËÈô¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡©¡¡¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢½÷¿À¤ÎÅÁÀâ¤ÈÆæ¤Î¾¯½÷¡Ä¡£
¡¡ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀè¤Ë¡¢¡Ö¤ï¤ó¤×¤ê¡×¡Ö¤Ò¤í¥×¥ê¡×¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ëÍê¤â¤·¤¤»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤ËÆî¤ÎÅç¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥¢¥¤Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥é¥¯¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Û¤ËÊÂ¤Ö¡¢Bµé¥°¥ë¥á¤ä¥°¥Ã¥º¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¸ç¡õÂçÊ¡¡Ê¡Ö¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¤×¤ê¤¤å¤¢¡ª¡×¡Ë¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿»Ñ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢9·î19Æü¤«¤éÁ´¹ñ30ËüËç¸ÂÄê¤Ç¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¤â¤é¤¨¤ëÆÃÊÌÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö¥¥ß¤È±þ±ç¢ö¤¦¤Á¤ï·¿¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î5Ì¾¤È¶Á¥«¥¤¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈëÌ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤ÎÁ´7¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ï¤òÌÏ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¤ä¡¢ÊÁ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö ¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥¥é¥Ã¥¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ï¡¢9·î12Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
