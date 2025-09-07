敵地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地オリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で右前打を放つと、3回の第2打席では内野ゴロの間に先制点をもたらした。遠征5試合目で初めてリードを奪ったことを、米番記者も「速報！」と皮肉まじりに報じた。

0-0で迎えた3回ドジャースの攻撃。先頭のロハスが二塁打で出塁すると、続く8番のE・ヘルナンデスは四球を選び、9番・ロートベットがきっちり送りバントを決めた。1死二、三塁で打席には大谷。外角の変化球を引っかけた打球はボテボテの遊ゴロとなったが、この間に三塁走者のロハスは悠々とホームに生還した。

2日（同3日）のパイレーツ戦から始まった敵地6連戦の5試合目にして初めてドジャースがリードしたことに。米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者は自身のXに「BREAKING（速報！）」と強調しながら「ドジャースがこの遠征で初めてリードを奪った」と投稿。4連敗中の苦しいチーム状況を皮肉まじりに伝えていた。



