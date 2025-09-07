【スポーツ時々放談】

テニスの全米オープンが佳境に入り、38歳のジョコビッチが頑張っている。

黄金の3強時代が終わって若手の認知度は疑わしいが、テニス界は変わらぬ繁栄ぶりだ。

今年の全米の優勝賞金は昨年比39％増の500万ドル、円安とはいえ7億3500万円。優勝するには7回勝たなければならないが、1回戦負けでも1617万円、予選の1回戦敗退でも404万円、セット数が違っても男女同額である。

同額賞金の経緯は別の機会に回すとして、いつも不思議に思うのが彼女たちのウエアだ。端切れほどのスコート、カラフルなアンダースコート（アンスコという）、その下に伸びる長い脚につい見とれる。スコアも忘れて、どっちが勝ってもいいと思ってしまう。

テニスの起源において、女性はコルセットをきつく締め、ロングスカートでくるぶしまで隠してプレーしていた。フランスのスザンヌ・ランランがそれをかなぐり捨て、第1次大戦後の女性の社会進出の象徴になった。

そんなウエアのデザインを手掛けたのが、ランランと親しかったテッド・ティンリンというジェントルマンだ。スコート丈をどんどん縮めた。レースのアンスコからパンティースコートへと調子に乗れば、コートサイドは喝采の嵐。吉田和子（旧姓沢松）もティンリン・デザインのウエアでウィンブルドンダブルス優勝を果たしている。ペアを組んだアン清村と優勝した当時のお揃いのワンピースを見せてもらったことがある。思わず、う〜んとうなったものだ。なぜ露出が大きいか。なぜ賞金は高額で男女同額になったかーー勝負は二の次だったからだろう。

運動能力、技術は重要なファクターだが、勝ち負けだけで世界中の耳目は集められない。20世紀初頭のメディア（オールド）の波に乗って、ファッション、スキャンダル、ゴシップ……手軽な道具立てのテニスが、有閑な都会人に多彩な話題を提供した。勝負だけではつまらないのだ。

今年の全米で揉め事があった。2017年の全仏で優勝したオスタペンコが米国の黒人選手のタウンゼントに惜敗。試合後に「あんたは教養がない、品性もない」と罵った。相手がネットインの際に「失礼」や「ごめんなさい」のそぶりを見せなかったことをとがめたという。黒人差別と取ったSNSは例の大騒ぎ、大坂なおみも会見でオスタペンコを批判したが、それは短絡的だ。

試合直後はたまったストレスで言わなくともいいことを口走る。そのことで叩かれるのは仕方ないとして、一方で、競争が激化し低年齢化が進み、勝負にこだわるあまりマナーや思いやりに欠ける光景が増えている。性も肌も関係なく、日本選手も同じことだ。

勝ち負けだけで繁栄を手にしたわけではないことを学習して欲しい。できれば楽しい話題がいいが、中にはこんな喧々囂々の論争になる話もテニスにはある。

（武田薫／スポーツライター）