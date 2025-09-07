【永田町番外地】#42

「ポスト石破」最右翼の小泉農相“進次郎構文”また炸裂の不安…NHK番組で珍回答連発

「私が気にしているのは（石破）首相が86年の“死んだふり解散”で初当選したことです。郵政解散よりもそちらを意識しているのではないか」

小泉進次郎農相は最近、総裁選前倒しの賛否を問われた際にこんな“独自”の政局観を披露したそうだ。週明け8日に賛否の意思表明が締め切られる総裁選の前倒しが決まれば、石破首相が解散総選挙に打って出るとの見立てである。小泉農相が郵政解散に言及したのは先月24日、実父・純一郎元首相が石破首相と会食した際に話題となり、これを機に解散風が永田町に吹き始めたのは周知のとおりだ。しかし、同じ解散の可能性を指摘するにしても息子の見立ては一味違った。

“死んだふり解散”とは、1986年6月、支持率好調ながら任期切れ間近で党内求心力の低下著しい中曽根康弘首相が、与野党、マスコミ世論に「念頭にない」と信じ込ませてだまし討ちした衆参同日選をいう。結果、自民党は大勝し、中曽根首相は求心力を回復して任期1年の延長を勝ち取っている。

それにしても造反組のクビを切った小泉郵政解散ではなく、なにゆえに中曽根の“死んだふり解散”なのか。

「ポスト石破に名前が挙がりながら、一方で本人は辞意を表明した森山裕幹事長の後釜狙いともいわれていますから、両方にいい顔したい。となれば、郵政解散は反石破勢の反感を買いかねない。そんなところでしょうか。いずれにせよ、今、解散したら“死んだふり”ではなく、自民党は本当に死ぬでしょうね」（全国紙デスク）

それはさておき、首相官邸スタッフによれば、石破首相は総裁選前倒しの票読みに自信を深めているそうだ。

「森山幹事長以下、党4役の辞意表明のガス抜き、臨時国会前の党役員、内閣改造と公認権をチラつかせた解散総選挙のアメとムチがかなり効いています」とは、自民党職員の見立てである。実際、臨時総裁選の実施には党所属国会議員と都道府県連代表の計342人の過半数の172人の賛同が必要だが、衆参の比例選出議員89人は手を挙げづらい。となれば、これを差し引いた253人の7割近くの賛同を得なければならず、巷間言われている以上にハードルは高い。

石破首相の関心事は、すでに内閣改造、党役員人事に向けられているが、そこで造反組を一気に締め上げるのか、それとも挙党体制の構築で我慢の融和を図るのか。石破首相の頭痛の種は尽きず、しばらくはあのしかめっ面が続くことは間違いない。 （特命記者X）