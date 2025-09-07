火も水も不要。MAX80度で加熱できる不思議なギアはモバイルバッテリーでも使えます

マリンスポーツやアウトドア、車中泊などでちょっと体が冷えたときなど温かい食べ物や飲み物が欲しいと思うことってありますよね。そんなときは水も火も使わずにレトルト食品を加熱できるポータブルレンジポーチがあると助かります。

生活家電などを取り扱う三ツ谷電機からモバイルバッテリーでレトルト食品を温められる「ポータブルレンジポーチ」（1万3120円〜 9月5日現在）が登場。Makuakeにて先行販売中です。

「ポータブルレンジポーチ」はアウトドアやオフィスでのランチで温かい食事をとりたいときはもちろん、災害による停電が発生した場合など万が一の備えとしても活躍が期待できる新発想の加温ギア。

独自の三層構造により加熱温度は最大80度を誇り、コンパクトな見た目ながら最高温度までは約3分で到達。本体は最大2食分を加熱できるのでカレーなどのレトルト食品とごはんを一緒に温められます。

仕事が忙しくて満足に休憩が取れないときやアウトドアで冷えた体を温かい食事で回復させたいときなどに最適。温度調整は用途に合わせて弱・中・強の3段階で調整でき、目標温度に達したら常時保温。缶飲料や缶詰の温めにも利用できます。

A4サイズなのでビジネスバッグやバックパックに入れて気軽に持ち運べ、防災用のリュックにもすっぽり収まるコンパクト設計。日常的な普段使いから災害などによる非日常までフェーズフリーで使用できます。

給電方式はコンセントとモバイルバッテリーの2WAYでアウトドアや車中泊といった電源のない状態はもちろん、停電時や災害時などで電気が止まってしまった際にもモバイルバッテリーからの給電可能。防災ギアとしても優れた能力を発揮します。

スタイリッシュなデザインで日常はもちろん、非常時にの備えにもなる「ポータブルレンジポーチ」。アウトドアギアのひとつとしても活躍間違いナシです。

