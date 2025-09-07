タレントの蒼井そらが7日までに自身のインスタグラムを更新。6歳の双子の息子との親子3ショットを披露した。

「同じ高校の仲の良い同級生の子どもが 自分と同じ高校に進学して 9/6に文化祭あるよ〜って教えてくれて 卒業以来26年ぶりに母校に行ってきた」と書き出すと、母校での自身と双子の息子の3ショットをアップ。

「26年ぶり(笑) 懐かしいなぁ〜 この中庭でみんなでバレーしたなぁ〜てゆうか、文化祭って子連れ最高だなって思った。食べ物も良心的な値段だし 無料でゲームとか参加できるし お兄さんお姉さんが子どもたちに優しいし」とし、「子どもたちもお祭りにワクワク。はしゃいでたよ」と喜んだ。

「制服がチェックのスカートで可愛くなってたなぁ。私の時代はジャンバースカート(言い方w)にエンジ色のネクタイだったもんなぁ」と回顧。「ここで青春してたなぁ。この門構えとか、渡り廊下とか、体育館へ続くちょっとした階段とか、下駄箱の前の購買スペースとか、4階からの景色とか。はぁ〜エモぉ〜」と記した。

2002年にセクシー女優としてデビューし、人気者になった蒼井はその後、バラエティー番組に進出し、AV出身から芸能界で活躍する先駆け的存在に。中国で爆発的人気を獲得し、「アジアの女神」とも称されるように。30歳でセクシー女優を引退した。

また18年にはDJ NONと結婚し、19年5月には双子の男児を出産。保育士の国家資格を持っていることでも知られている。

蒼井の投稿に、フォロワーからは「優しい笑顔で癒されます」「素晴らしい親子」「わぉ！エモいね〜」といった反響が寄せられている。