「面白いことを言えば反省していないと言われる」有村昆、週刊誌スキャンダルから4年。“タレントの看板”抜きで見つけた新たな人生の形
「アリコンさん」の愛称で親しまれる、映画コメンテーターの有村昆さん（49）。2021年には写真週刊誌で女性スキャンダルが報じられ、当時のレギュラー番組をすべて降板。当時の妻だった元キャスター・丸岡いずみさんとも離婚し、世間を騒がせた。騒動から4年経ち、現在は仕事でもプライベートでも新たな挑戦を始めているという。
◆レギュラー番組を全降板……芸能の仕事を続けるか悩んだ日々
ーー先日、ABEMAの情報バラエティ番組「秘密のママ園」で、シングルマザーとシングルファザーが寝食を共にしつつ再婚相手を探す回に有村さんが出演しているのを拝見しました。様々なことに挑戦されているなと思いましたが、今はタレントとしてどんな仕事をされていますか？
有村昆（以下、有村）：芸能関係だと、今は映画コメンテーターとラジオのパーソナリティーを二軸として活動しています。映画コメンテーターとしては、千葉テレビさんやテレビ神奈川さんの情報番組で映画紹介のコーナーを、ラジオパーソナリティーとしては、東京FMさんや渋谷クロスFMさんでラジオ番組を持っています。このほか、自分のYouTube番組（有村昆のアリコンch）でも随時映画作品の紹介をupしています。
ーータレント業のほか、インバウンド向けの民泊ホテル経営にも関わっているとのこと。こちらはいわゆる「副業」になるのでしょうか。
有村：ホテル経営を始めたのは約2年前ですが、当時は副業のつもりでした。’24年4月には会社を立ち上げ、今は事業感がより強くなっています。現時点では東京と千葉を合わせて14軒のホテルを経営し、新たに開業準備しているところもいくつかあります。タレント業を除いては民泊にほぼ「全振り」している状況です。
ーー過去の話で恐縮ですが、’21年5月には写真週刊誌で当時のパートナーではない女性との密会が報じられ、有村さんが芸能活動を自粛、7月には離婚する事態に発展しました。ご自分で事業を始められたのは、一連の騒動とも関係がありますか。
有村：関係はあります。件の記事が出た当時、それまで5本持っていたレギュラー番組は全て降板することになりました。タレントという仕事は、そもそも声がかからなければ番組に出られません。
約3ヵ月の自粛期間を経て、フジテレビ系列の情報番組『バイキングMORE』（’22年で放映終了）で復帰を果たしたのですが、その後も芸能の仕事が戻ってくるのかどうか、分からない時期がしばらく続きました。
番組に出ることがあっても、立ち振舞いには悩みましたね。タレントとして表の場に出る以上、何か言わない限り番組としては成立しません。かといってサービス精神を出して面白いことを言おうとすれば、「反省していない」と言われてしまう。さじ加減をどう測っていくかが、当時はすごく難しかったです。
◆「タレント・有村昆」の看板抜きにできる仕事を
ーーそこでタレント以外の活動にも興味を持たれるようになったということですか。
有村：元々サウナが好きだったので、自粛期間中、サウナ内で熱波を送り込むために必要な知識や技術を習得する「熱波師（ねっぱし）」という民間資格を取得しました。あとは元カラテカの入江慎也さんに声をかけていただき、ハウスクリーニングの会社でアルバイトもしたりと、試行錯誤を続けていました。
そうやって色々な世界を見る中で、だんだん自分でも事業を興したいという気持ちが出てくるようになりました。もし芸能界にい続けたとしても、40代、50代と年を重ねていけば仕事が減っていくのは目に見えています。だとするなら「タレント・有村昆」の看板は抜きに、自分の手で仕事を取ってこれるようになりたいと思いました。
◆レギュラー番組を全降板……芸能の仕事を続けるか悩んだ日々
有村昆（以下、有村）：芸能関係だと、今は映画コメンテーターとラジオのパーソナリティーを二軸として活動しています。映画コメンテーターとしては、千葉テレビさんやテレビ神奈川さんの情報番組で映画紹介のコーナーを、ラジオパーソナリティーとしては、東京FMさんや渋谷クロスFMさんでラジオ番組を持っています。このほか、自分のYouTube番組（有村昆のアリコンch）でも随時映画作品の紹介をupしています。
ーータレント業のほか、インバウンド向けの民泊ホテル経営にも関わっているとのこと。こちらはいわゆる「副業」になるのでしょうか。
有村：ホテル経営を始めたのは約2年前ですが、当時は副業のつもりでした。’24年4月には会社を立ち上げ、今は事業感がより強くなっています。現時点では東京と千葉を合わせて14軒のホテルを経営し、新たに開業準備しているところもいくつかあります。タレント業を除いては民泊にほぼ「全振り」している状況です。
ーー過去の話で恐縮ですが、’21年5月には写真週刊誌で当時のパートナーではない女性との密会が報じられ、有村さんが芸能活動を自粛、7月には離婚する事態に発展しました。ご自分で事業を始められたのは、一連の騒動とも関係がありますか。
有村：関係はあります。件の記事が出た当時、それまで5本持っていたレギュラー番組は全て降板することになりました。タレントという仕事は、そもそも声がかからなければ番組に出られません。
約3ヵ月の自粛期間を経て、フジテレビ系列の情報番組『バイキングMORE』（’22年で放映終了）で復帰を果たしたのですが、その後も芸能の仕事が戻ってくるのかどうか、分からない時期がしばらく続きました。
番組に出ることがあっても、立ち振舞いには悩みましたね。タレントとして表の場に出る以上、何か言わない限り番組としては成立しません。かといってサービス精神を出して面白いことを言おうとすれば、「反省していない」と言われてしまう。さじ加減をどう測っていくかが、当時はすごく難しかったです。
◆「タレント・有村昆」の看板抜きにできる仕事を
ーーそこでタレント以外の活動にも興味を持たれるようになったということですか。
有村：元々サウナが好きだったので、自粛期間中、サウナ内で熱波を送り込むために必要な知識や技術を習得する「熱波師（ねっぱし）」という民間資格を取得しました。あとは元カラテカの入江慎也さんに声をかけていただき、ハウスクリーニングの会社でアルバイトもしたりと、試行錯誤を続けていました。
そうやって色々な世界を見る中で、だんだん自分でも事業を興したいという気持ちが出てくるようになりました。もし芸能界にい続けたとしても、40代、50代と年を重ねていけば仕事が減っていくのは目に見えています。だとするなら「タレント・有村昆」の看板は抜きに、自分の手で仕事を取ってこれるようになりたいと思いました。