若者たちが「Yahoo!天気」をSNSとして利用するワケ。開発側は「あくまで“天気アプリであること”を最優先」
SNSでの情報収集・発信が当たり前となった今、“一風変わった”使われ方が話題になったのが天気予報アプリ「Yahoo!天気」だ。
同アプリの「みんなの投稿」機能は、ユーザーが今いる場所の天気や体感を投稿し、地図上でみんなにシェアできるというもの。
だが、天気に関する状況をシェアするだけではなく、「セミがうるさい」「夜ご飯何にしよう」といった本来の用途からは逸脱した投稿が脚光を浴び、Xを中心にバズったのだ。
さらに、人気音楽アーティストとして知られるMrs.GREEN APPLEの野外ライブの音漏れによる騒音問題も、ライブ会場から漏れた音が届いている地域を可視化する“ツール”として機能するなど、意外な使われ方にも注目が集まった。
「天気予報アプリがSNSとして使われるのは、全くの想定外で本当に驚いた」
そう語るのは、LINEヤフー株式会社 メディアカンパニー メディア統括本部の平井 康文さん。Yahoo!天気の意外な使われ方が話題になったことで、どのような反響やエピソードがあったのか。平井さんに話を聞いてみた。
◆天気予報アプリが“SNS化”し、若者に受け入れられた背景
Yahoo!天気アプリは2010年にAndroid版、2012年にiOS版がリリースされた老舗サービスで、これまでに累計6,600万ダウンロードを突破した、まさに“定番”の天気予報アプリだ。
「みんなの投稿」の前身である「みんなの天気」機能は、2021年から提供を開始したという。その後、2025年2月に「雨雲レーダー」などを確認できるレーダー画面に統合され、雨雲レーダーと同じ地図上でユーザーの投稿が見られるようになった。これが、今回のSNS利用で盛り上がった背景のひとつだと平井さんは言う。
「実はユーザーが投稿できる機能自体は、2009年からWeb版の方で開始していました。アプリがリリースされてからも機能は存在していましたが、当時は別の地図が開くような仕様になっていたんです。
それをより使いやすくするため、2025年2月のリニューアル時にマップ機能をレーダー画面に集約し、タブを切り替えるとユーザーの投稿が見られるようにしました。さらに、6月にはユーザーの過去の投稿を時系列表示できるアップデートを行いました（Androidのみ）。そうしたところ、これまでより多くのユーザーの目に触れる機会が増えたのだと思います」（平井さん、以下同）
既存のSNSでは、「いいね（ライク）が欲しい」「フォロワー数を伸ばしたい」といった承認欲求に左右されがちだが、「みんなの投稿」は純粋な日常をつぶやける“ゆるさ”が、SNSネイティブの10代〜20代の若者に支持される要因になっている。
「以前のTwitterのように、シンプルな一言コメントが地図上にプロット表示されるのですが、ユーザーにとっては『地図×つぶやき』という組み合わせが新鮮で、意外性や面白さを感じさせたのだと思います。また、地図という場所軸で面白い投稿を探索できる楽しさも、自然とX（旧Twitter）上で拡散されるようになった理由のひとつだと考えています」
◆シンプルかつ不完全な仕様が逆に功を奏した
その一方で、SNSとして使われるとは全く予想していなかったと平井さんは話す。
「Yahoo!天気は、マップ機能やコメント機能も含め、全体的に非常にシンプルで、既存のSNSにあるようなリッチな機能は備わっておらず、ある意味で『いかにシンプルに作るか』という思想が当初からありました。それが結果的に、ユーザーが魅力的に感じた部分ではないかと考えています。
特に特徴的だったのは、“不完全さ”とも言える仕様です。例えば、連続投稿ができなかったり、投稿が数時間で消えてしまったりという設計が、むしろZ世代の利用スタイルに非常にフィットしたのではないかと感じています」
同アプリの「みんなの投稿」機能は、ユーザーが今いる場所の天気や体感を投稿し、地図上でみんなにシェアできるというもの。
だが、天気に関する状況をシェアするだけではなく、「セミがうるさい」「夜ご飯何にしよう」といった本来の用途からは逸脱した投稿が脚光を浴び、Xを中心にバズったのだ。
「天気予報アプリがSNSとして使われるのは、全くの想定外で本当に驚いた」
そう語るのは、LINEヤフー株式会社 メディアカンパニー メディア統括本部の平井 康文さん。Yahoo!天気の意外な使われ方が話題になったことで、どのような反響やエピソードがあったのか。平井さんに話を聞いてみた。
◆天気予報アプリが“SNS化”し、若者に受け入れられた背景
Yahoo!天気アプリは2010年にAndroid版、2012年にiOS版がリリースされた老舗サービスで、これまでに累計6,600万ダウンロードを突破した、まさに“定番”の天気予報アプリだ。
「みんなの投稿」の前身である「みんなの天気」機能は、2021年から提供を開始したという。その後、2025年2月に「雨雲レーダー」などを確認できるレーダー画面に統合され、雨雲レーダーと同じ地図上でユーザーの投稿が見られるようになった。これが、今回のSNS利用で盛り上がった背景のひとつだと平井さんは言う。
「実はユーザーが投稿できる機能自体は、2009年からWeb版の方で開始していました。アプリがリリースされてからも機能は存在していましたが、当時は別の地図が開くような仕様になっていたんです。
それをより使いやすくするため、2025年2月のリニューアル時にマップ機能をレーダー画面に集約し、タブを切り替えるとユーザーの投稿が見られるようにしました。さらに、6月にはユーザーの過去の投稿を時系列表示できるアップデートを行いました（Androidのみ）。そうしたところ、これまでより多くのユーザーの目に触れる機会が増えたのだと思います」（平井さん、以下同）
既存のSNSでは、「いいね（ライク）が欲しい」「フォロワー数を伸ばしたい」といった承認欲求に左右されがちだが、「みんなの投稿」は純粋な日常をつぶやける“ゆるさ”が、SNSネイティブの10代〜20代の若者に支持される要因になっている。
「以前のTwitterのように、シンプルな一言コメントが地図上にプロット表示されるのですが、ユーザーにとっては『地図×つぶやき』という組み合わせが新鮮で、意外性や面白さを感じさせたのだと思います。また、地図という場所軸で面白い投稿を探索できる楽しさも、自然とX（旧Twitter）上で拡散されるようになった理由のひとつだと考えています」
◆シンプルかつ不完全な仕様が逆に功を奏した
その一方で、SNSとして使われるとは全く予想していなかったと平井さんは話す。
「Yahoo!天気は、マップ機能やコメント機能も含め、全体的に非常にシンプルで、既存のSNSにあるようなリッチな機能は備わっておらず、ある意味で『いかにシンプルに作るか』という思想が当初からありました。それが結果的に、ユーザーが魅力的に感じた部分ではないかと考えています。
特に特徴的だったのは、“不完全さ”とも言える仕様です。例えば、連続投稿ができなかったり、投稿が数時間で消えてしまったりという設計が、むしろZ世代の利用スタイルに非常にフィットしたのではないかと感じています」