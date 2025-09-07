「戦術を小手先と言うなら監督の仕事は何？」レオザフットボールが森保ジャパンを斬る。“素人から成り上がる”クラブ経営の舞台裏
サッカー戦術解説で名を馳せるYouTuber、レオザフットボール。歯に衣着せぬ物言いで人気を博す一方、自ら社会人クラブ「シュワーボ東京」のオーナー兼監督を務める実践者でもある。森保ジャパンへの本音、クラブ運営のリアル、そして業界の常識を覆す「サッカー版ブレイキングダウン」構想まで。謎多き風雲児の胸の内に迫った。
◆誤解されがちな音楽活動
水野：2025年も上半期を終えて、レオザさんの活動はますます多岐にわたっている印象です。ご自身の体感としてはいかがですか？
レオザフットボール（以下、レオザ）：ありがたいことにいろいろな番組に呼んでいただいたりして、サポーターの方に応援してもらえているのは嬉しいです。ただ、僕自身が本当に熱量を注いでいるのは、自分自身の音楽と、監督を務める「シュワーボ東京」を勝たせることなんです。
世間から評価される部分と、自分が熱くなっている部分に差があるので、むしろ周りの反響はあまり気にしなくなりましたね。どんな形であれ応援してもらえたら嬉しいし、僕は僕で結果を出さないといけない音楽とシュワーボ東京の2つに集中している感じです。
水野：サッカー解説者としてのイメージが強いですが、ご自身の中でのプライオリティは少し違う場所にあると。
レオザ：まさにそうで、他のメディア出演などは今の自分を“素”で伝えるだけでいいのですが、音楽とクラブ運営の2つは、能動的にブーストさせていかないと結果に繋がらない。ダイレクトに結果が求められる世界なので、どうしてもそこに懸ける想いは強くなります。特に音楽活動については誤解されがちなんですよね。
水野：誤解、ですか。サッカーで得た知名度を利用して音楽活動をしている、というような？
レオザ：そう見られがちですね。以前、日本代表の配信でイジられたことがあって、そのときにちゃんと説明したんです。「サッカーの傍らで音楽をやっているんじゃなくて、元々こっち（音楽）をメインでやっていたら、後から始めたサッカー解説のほうで有名になってしまった。だからサッカーは“二つ目の本業”なんです」と。そしたら、むしろ「そんなに本気でやってたんだ」と応援してもらえるようになりました。
◆「サッカーは後からついてきた本業」音楽活動が創作の源泉
水野：なるほど、活動の順番が世間のイメージとは逆だったんですね。そもそも、どんな音楽を作られているんですか？
レオザ：僕が作るのは今の自分のリアルなので「リーダー目線の歌」です。監督や経営者の視点で、その活動の中で感じたことを歌にしている。僕自身が監督やオーナーとして戦っているリアルな気持ちを歌詞にしているので、どうしてもシュワーボ東京での活動とリンクせざるを得ない。
今の楽曲の9割9分はシュワーボのことがテーマですね。だからサポーターの方が聴いてくれると、「あの時の監督は本当にこういう気持ちだったんだ」と、ドキュメンタリーのように楽しんでもらえているみたいです。
水野：それは面白い構造ですね。活動がストーリーになり、音楽がその時々の感情を補完する。もはやクラブ運営そのものが作品になっているような。
レオザ：歌唱法はラップで、僕自身は「戦っている人への応援歌」として捉えています。だからアーティスト名も「名久井レオ」のまま。もう、自分の生身を全部さらけ出している感覚に近いですね。昨日もちょうど新しいMV（ミュージックビデオ）を出したばかりなんですよ。
水野：それはすごい。メディアでの“理論派”のイメージとは別に、クリエイターとしての“情念”みたいなものが活動の根幹にあるんですね。
レオザ：そうかもしれません。僕がやっていることを見てくれている人がいる、という実感があればそれでいいと思っています。褒めてもらえる部分と自分が熱量を注ぐ部分に差があっても、もう気になりません。今は音楽とシュワーボ東京、この2つで結果を出すことに集中しています。
