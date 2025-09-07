手取り13万、借金150万円の元美容師が投資で人生逆転するまで。「小学校の算数すら解けなかった」主婦の思考法とは
「貯蓄から投資」への流れはさらに加速し、金融教育の重要性がますます高まってきている。そんななか、1人の女性がマネーリテラシーの向上を目指した「女性向け投資スクール」の講師として奮闘している。もともと美容師として働き、月の手取り13万円でギリギリの生活をしていた高橋里奈さんだ。
高橋さんは、「このままではダメだ！」「人生の選択肢を増やしたい」と投資スクールに通い、安定して毎月20万円を稼げるようになり、今度は自らが「教える側」に転身。同じように「もっと稼いで未来を切り開きたい」と考えている女性のためにオンラインで投資スクールをスタートした。スクールを始めて5年たった今、延べ1,300人以上の生徒を指導しているという。また、自身の投資とスクールの運営で年商2億円程度まで事業は成長し、初となる著書『バカでブスな主婦が年商2億になるまでの27の逆転マインド』（サンライズパブリッシング）では、その逆転マインドを明らかにしている。
今回、何者でもなかった1人の主婦がいまや年商2億円を稼ぐようになるまでの波乱万丈、紆余曲折の道のりと、低収入からでも人生を逆転するマインドを聞いた。
◆手取り13万円、借金150万円の極貧生活……
−−高橋さんはもともと美容師として働き、手取り月13万円だったそうですね。
高橋里奈（以下、高橋）：高校2年の進路相談のとき、私が選んだ道は教師だったんです。公務員で安定しているし、親に喜んでもらえて、社会的にも認めてもらえる仕事だと思ったからです。でも、自分が心からやりたいことではなかったんですよね。周りの期待に応えれば、こんな自分でも輝けるんじゃないか。そんな「他人基準」で将来を選んだのが大きな失敗でした。
大学受験では、第1志望には合格できなかったものの、なんとか教育学部に進学できたんです。「教員免許を取って教師になるためにがんばるぞ！」と思って教育学部でさまざまな勉強をしているなかで、私、小学生の算数すら解けないことに気づいたんです。入ってから気づくなよ！って話なんですが（笑）。
結局、教師には向いていないと気づいて、大学を中退しました。その後、通信で美容師の資格を取って美容師として働き出すことができたのですが……美容の仕事は楽しかったけれど、月収は手取り13万円とギリギリの生活でした。
−−生活するだけでいっぱいの収入ですね。
高橋：はい、一人暮らしなど夢のまた夢で、実家暮らしで何とか生き延びていたくらいです。朝8時から終電近くまで働いて、それでも月の手取りは13万円。薄給激務でしんどかったし、結局、美容師の仕事も5年ほどで辞めたのですが、それでもあのまま教師になるよりはよかったと思います。
周りからの評価や期待という「他人基準」で自分の進む道を決めたのが間違いで、自分が本当にかなえたい夢は何なのかと自分基準」を貫く大切さを学びましたね。
結局、5年ほどで美容師の仕事を辞め、最後のチャンスと決めて、アパレルのバイトをしながら昔からなりたかった歌手の道を目指すことにしたんです。とある事務所のオーディションで最終の9人にまで選ばれ、その後、練習生としてレッスン費150万円を支払って1年間活動しましたが、結局、芽は出ずに1年間で活動は終了……。
レッスン費はカード会社からの借金で支払ったので、1年後に残ったのは借金だけ。経済状態はいよいよ極貧になってしまいました。無謀すぎる挑戦でしたが、やりたかったことにちゃんと挑戦したうえで諦めたので後悔はしていませんし、小さい頃から夢見てきた世界をたとえ短期間でも経験できたことは人生の大きな財産になりましたね。
−−歌手の道を諦めてからは？
