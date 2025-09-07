BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が1日に迎えた28歳の誕生日を記念し、世界中のファンから寄付が続いた。ジョングク本人が寄付や慈善活動を続けてきたこともあり、その影響がファンにも及んだ。韓国メディアが伝えている。

日本のファンチーム「Jungkook JAPAN（ジョングク・ジャパン）」は、ソーシャルアカウントを通じ、ソウル大子供病院に200万ウォン（約20万円）を寄付した。すでにJUNG KOOKの誕生日にも、低所得層の子供の患者を助けるため、同病院に1000万ウォン（約100万円）を寄付している。

韓国メディア・ニュースエンの報道によると、他に「ゴールデンJKユニバース」「ジョングクUSA」「チームJJK USA」といった米国のファン集団は、セーブ・ザ・チルドレンに100万901ウォン（約10万円）の後援金を渡した。「ジョングク・インド」は、ユニセフ・インド支部に寄付金を送った。特に「ゴールデンJKユニバース」は、厳しい環境に置かれた子供たちを助けるため、地域食堂に食べ物150キロ、衣類袋10個、飴袋100個を送った。

ロシアのファン集団「ジョングクチャンネル（CIS）」は、モスクワの乳児孤児院と児童保護所にグルテンフリー離乳食、ベビーカー、プレイルームマットなど生活必需品を寄付した。「デイリーJKアップデート」は、ミャンマー児童保護所に食品とおもちゃを後援した。

「ジョングク・ユーチューブストリーミングチーム」は、フィリピン高校の古い椅子を新しい椅子に交換した。「ジョングクグローバルウェブサイト」は、動物保護団体ベストフレンズに1166・58ドル（約17万円）、「JKラタムチーム」は、救助された捨て犬約220匹が泊まる保護所に後援金を渡した。

インドネシアでは「ジョングク・インドネシア」がサンゴ植えプロジェクトに参加し、環境保護運動に協力した。

韓国でも活動が起きた。ファンアカウント「イージーイット」は、G−Foundationを通じて91万ウォン（約9万円）を低所得者に送り「8年間、ジョングクの名前で誕生日寄付を続けてきた」としている。「ジョングクとともに」は、ソウル大の子供病院に100万ウォン、約10万円）を寄付している。韓国白血病子供財団、動物権行動「カラ」、遺棄ウサギ保護所「クシクシ」などにもファンの寄付がが続いた。

JUNG KOOK本人は、ソウル大子供病院に10億ウォン（約1億円）を寄付した。また韓国南東部の山火事被害支援のためにも寄付金10億ウォン（約1億円）を希望ブリッジ全国災害救護協会に伝達するなど、28歳になった今年も寄付を続けている。