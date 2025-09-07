「40歳とは思えない破壊力」「コースえぐすぎ」代表戦４戦連発！ C・ロナウドの豪快ミドル弾含む２発にファン興奮「全盛期と変わらん」
現地９月６日に開催された北中米ワールドカップの欧州予選で、ポルトガル代表がアルメニア代表と敵地で対戦。５−０の完勝を飾って、白星スタートを切った。
この一戦で２ゴールの活躍を見せたのが、エースのクリスティアーノ・ロナウドだ。まずは１点リードの21分、右からのペドロ・ネトのクロスに反応。右足のアウトサイドで上手く合わせてネットを揺らす。
さらに圧巻だったのは、３−０で迎えた46分だ。敵陣ボックス手前のやや左寄りでこぼれ球を拾うと右足を一閃。豪快なミドルシュートをゴール右に突き刺してみせた。
衰え知らずの40歳が決めた見事な２発にSNS上では「40歳とは思えない破壊力」「コースえぐすぎ」「まじで衰えないな」「全盛期と変わらん」「生ける伝説」「ロナウドすげーー」といった声が上がっている。
なお、C・ロナウドはこれで代表戦４試合連続ゴール。国際Aマッチ通算得点数を140に伸ばした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衰え知らずの40歳C・ロナウドが決めた圧巻２発！
この一戦で２ゴールの活躍を見せたのが、エースのクリスティアーノ・ロナウドだ。まずは１点リードの21分、右からのペドロ・ネトのクロスに反応。右足のアウトサイドで上手く合わせてネットを揺らす。
さらに圧巻だったのは、３−０で迎えた46分だ。敵陣ボックス手前のやや左寄りでこぼれ球を拾うと右足を一閃。豪快なミドルシュートをゴール右に突き刺してみせた。
衰え知らずの40歳が決めた見事な２発にSNS上では「40歳とは思えない破壊力」「コースえぐすぎ」「まじで衰えないな」「全盛期と変わらん」「生ける伝説」「ロナウドすげーー」といった声が上がっている。
なお、C・ロナウドはこれで代表戦４試合連続ゴール。国際Aマッチ通算得点数を140に伸ばした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衰え知らずの40歳C・ロナウドが決めた圧巻２発！