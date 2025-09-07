「この４年間でほとんど進歩が見られない」韓国に０−２完敗。不調のアメリカに母国メディアが厳しく指摘「本来あるべき競争力を発揮できていない」
アメリカ代表は現地９月７日、国際親善試合で韓国代表とホームで対戦し、０−２で敗れた。
ヒーローとなったのは韓国のソン・フンミンで、１ゴール・１アシストの活躍を見せた。アメリカは守備陣に初出場のトリスタン・ブラックモンや、2023年11月以来の代表復帰となるセルジーニョ・デストを起用したが、ソン・フンミンに翻弄される形となった。
アメリカメディア『CBS SPORTS』は、「ワールドカップまでの時間が迫るなか、アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督には、多くの課題が残された」と分析している。攻撃面で十分なチャンスを作れず、実験的なメンバー構成だったとはいえ、FIFAランキング23位の韓国を相手に苦戦した。アメリカは15位だ。
さらに、ゴールドカップやCONCACAFネイションズリーグでの敗戦も重なり、「チームは本来あるべき競争力を発揮できていない」という。これは2022年ワールドカップ前にも見られた傾向であり、当時はラウンド16進出を果たしたものの、今回も楽観視できる状況ではないと指摘した。
同メディアはまた「アメリカはこれでFIFAランキングのトップ25のチームとの対戦で５連敗となり、その間に11失点・１得点だ。最後にこのクラスの相手に勝利したのは、2022年ワールドカップのイラン戦（監督はグレッグ・バーハルター）」と具体的な数字を挙げている。これにより、「この４年間でほとんど進歩が見られない」と現状を厳しく評価している。
ワールドカップ開催国として予選免除となったアメリカだが、グループステージ突破は十分に可能としつつも、「新設のラウンド32での対戦相手次第では、そこで敗退する可能性もある」との展望も。特に「ポチェッティーノ監督を迎えてのホーム開催で、この成績では期待に応えられない」と不安視する。
今回の試合では、マリク・ティルマン、アントニー・ロビンソン、ウェストン・マッケニーら主力が不在だったが、記事では「彼らがいても、このクラスの相手に勝てていない」と主張。続く日本戦、10月のパラグアイ戦、ウルグアイ戦で「強豪相手への勝利が求められる」とし、「時間は残されていない」と結んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
