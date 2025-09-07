韓国発ドーナツカフェ「BONTEMPS」が北海道に初出店！ラベンダー香るメニューは札幌に行ったら食べた〜い
韓国発の大人気ドーナツカフェ「BONTEMPS（ボンタン）」が北海道に初上陸。
「BONTEMPS 札幌店」が9月5日（金）、札幌市北区にオープンしました。
定番メニューに加え、ラベンダーが香る北海道限定ドーナツ＆ドリンクもお目見えしていますよ。
韓国発・大人気ドーナツチェーン「BONTEMPS」
「BONTEMPS」は2023年12月、大阪・アメリカ村に初上陸した韓国発の大人気コーヒー&ドーナツチェーン店です。
現在は原宿、横浜、九州など、全国に新店舗が続々とオープンしています。
各店舗で毎朝手作りされる本場韓国のねじりドーナツ“クァベギ”は、外はサクッと、中はふんわり仕立て。
見た目のかわいさだけでなく、生地に砂糖は使わず、ジャガイモやかぼちゃなど素材本来の甘さを活かした、安心して食べやすいドーナツなのだとか。
ドーナツは定番15種類に加え、期間限定フレーバーなど常時20種類近くが並びます。
北海道初・BONTEMPS札幌店がオープン
さらに9月5日（金）には北海道初の「BONTEMPS 札幌店」がオープン。
北海道を象徴する花“ラベンダー”をモチーフにした札幌店限定のドーナツ＆ドリンクがお目見えしています。
華やかな色合いと香り高さが魅力の、北海道ならではの特別メニューなのだとか。
ラベンダーがモチーフの札幌限定メニューに注目
「Lavender Cream（ラベンダークリーム）」（税込580円）は、ふんわり揚げたクァベギにラベンダー風味のチョコレートをコーティング。
さらになめらかなラベンダークリームを絞ってホワイトチョコをトッピングした、やさしい甘さと華やかな香りが広がる、見た目も華やかなドーナツですよ。
「Lavender Milk（ラベンダーミルク）」（税込580円）はラベンダーシロップを使ったミルクに、ふんわりしたラベンダーベースを重ねた2層仕立て。
仕上げに添えたローズマリーが爽やかな香りをプラスする、デザート感覚で楽しめる1杯です。
いずれも「BONTEMPS 札幌店」にて9月5日（金）から販売中。
北海道エリアの人だけでなく、札幌に行く予定のある人も立ち寄って味わってみてはいかがでしょう。
また9月中旬には大阪・玉造店が、9月下旬には愛媛・松山店がオープン予定なので、こちらも楽しみですよね。
■BONTEMPS 札幌店
住所：北海道札幌市北区北二十二条西4-2-18
営業時間：11:00〜20:00
定休日：不定休
BONTEMPS公式サイト
https://www.bontemps-seoul.com/ja
参照元：ワンズトライン株式会社 プレスリリース
