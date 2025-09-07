「旅行費用は高騰しているけれど秋のレジャーには行きたい！」そこでより安く行くコツをリサーチ。シニア割やクーポンなどをガッツリ使って秋旅を上手に楽しもう。

【写真】マニアが厳選！「プチ旅気分も味わえる」お得体験もできる工場見学

交通費と宿泊費がカギ！安く抑えるポイントは

「公共交通機関を使う秋の旅行をお得に楽しむには、交通費と宿泊費をいかに安く抑えるかがポイントになります。交通費は中高年を対象とした割引や、お得な乗車券やクーポンを活用する。宿泊費は宿を兼ねた夜行便の利用や、素泊まりプランを選ぶなどひと工夫しましょう」

こうアドバイスするのは、旅行ジャーナリストの星裕水さん。まず交通費から。

「まず鉄道や航空会社の会員になっておきましょう。関東近郊にお住まいなら、JR東日本が提供するミドル、シニア向け会員サービス、『大人の休日倶楽部』に入会しておくと便利。50歳以上を対象に、5％、20％、30％の割引切符などを特典とします。飛行機はJAL、ANAともシニア割引があり、当日購入で60％程度の割引運賃となります」（星さん、以下同）

ほかにもJR各社や私鉄などで提供されるシニア、ミドル割、お値打ちな乗車券もチェックしておこう。

「狙い目は『フリーパス』。乗り降り自由なので、予定を変更してもフレキシブルに対応できて使い勝手がいいです。また、食事券と1日乗車券がセットになった切符はコストパフォーマンスが高いですよ」

全国旅行支援は終了したが、それとは別のキャンペーンを行う自治体もある。

「6月から一部運休していた山形新幹線の通常運転再開に合わせ、山形県では旅行支援キャンペーンが始まっています。期間・数量限定でお得に泊まれるクーポンが配布されているので、大手旅行会社10社のサイトをチェックしてみて。ご自身が行ってみたいと思う地域があるなら、使える旅行支援キャンペーンがないか、定期的にリサーチをしておくといいですよ」

発想を転換し夜行で非日常を満喫♪

秋の旅行シーズンに、安いホテルや旅館を探すのは困難。また、安いからと予約し、行ってみたらイメージが違った……ということもある。

「発想を転換し、フェリーや列車での夜行をレジャーとして楽しんでみては。寝ている間に目的地に到着し、朝から観光に出かけられます。どちらも個室があり、多くのフェリーは大浴場、サンライズ瀬戸・出雲はシャワー室などを備えているので快適。非日常感が味わえます」

なお、宿泊施設に泊まるときは、食事付きではなく、素泊まりプランを選ぶとよい。

「朝食バイキングはあまり食べられず、元が取れないという人も多いのでは。素泊まりのときは、宿の近くで朝食を提供しているお店を事前に探しておきましょう。夕食も現地のB級グルメなどにすると結果的に安くすみます」

最近ではネット予約が主流なので、交通費と宿泊費を下げたいなら、スマートフォンやクレジットカードを使いこなせるようにしておこう。

「クレジットカード決済で鉄道などの乗車券が手軽に購入できます。例えば、小田急電鉄の『デジタルチケット』は窓口や券売機で購入するより割安になるので、ぜひ活用してみてはいかがでしょう」

シニア割などで交通費・レジャー費を浮かす！

旅行費用で最初にカットしやすいのは交通費。公共交通機関のサービスをフル活用しよう。

大人の休日倶楽部ミドル／JR東日本・北海道

満50歳〜64歳対象。年会費2624円（初年度無料）。JR東日本・北海道の切符が何回でも5％割引。会員限定のお得な乗り放題きっぷ「大人の休日倶楽部パス」などの特典もあり。

大人の休日倶楽部ジパング／JR東日本・北海道・全線

満65歳以上対象。年会費4364円。JR東日本・北海道の切符が何回でも30％割引。JR全線の切符が年20回まで20％（1〜3回目）・30%（4〜20回目）割引。「大人の休日倶楽部パス」などの特典もあり。

秋旅GOGO割／新日本海フェリー

55歳以上対象。1か月前の予約で新日本海フェリーの個室と乗用車の運賃が20％オフに。期間は10月1日〜10月31日。インターネット予約でe乗車券の発行が可能。

おとなび／JR西日本

満50歳以上対象。WESTER会員に登録（無料）すると「おとなび」会員となり、JR西日本全線の新幹線や特急列車の早割、チケットレスサービスなど、格安かつ便利な切符を購入できる。

当日シニア割引／JAL

65歳以上で「JALカード会員」または「JALマイレージバンク会員」が対象。搭乗日当日0:00から出発時刻20分前までの予約・購入が可能。割引率は通常運賃の60％程度。

スマートシニア空割／ANA

65歳以上で「ANAカード会員」または「ANAマイレージクラブ会員」が対象。搭乗日当日0:00から出発時刻20分前までの予約・購入が可能。割引率は通常運賃の60％程度。

デジタル箱根フリーパス／小田急電鉄

スマホひとつで箱根を楽しめるお得なチケット。箱根山内の電車・バス・ケーブルカー・ロープウエーなど8つの乗り物が乗り放題となる。温泉・美術館など約70スポットの割引優待が付く。2日券と3日券がある。

利用期間：通年 有効期間：2日または3日間 発売額：新宿駅発2日券6100円、3日券6500円

JR東海＆16私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ／JR東海

JR東海の在来線駅に接続する16の私鉄の普通・快速列車普通車の自由席が乗り放題になる切符。2025年4月にリニューアルされ、利用期間が拡大された。また、JR西日本のインターネット予約サービス「e5489」で購入可能に。

利用期間：通年 有効期間：土日祝日を利用開始とする連続した2日間 発売額：大人8620円、子ども4040円

旅名人の九州満喫きっぷ／JR九州

1日限定で九州内の鉄道・軌道線の普通・快速列車が3回分乗り放題となる。※同一行程であればグループ3人まで利用できる。JR九州の駅、九州内の主な旅行会社で購入可能。ネット販売なし。※一部除外列車あり

利用期間：通年 有効期間：3か月 発売額：1万2000円（子どもも同額）

北海道フリーパス／JR北海道

JR北海道全線（普通・快速・在来線特急）および、ジェイ・アール北海道バス（一部路線を除く）が7日間乗り降り自由に。普通車指定席も6回まで利用可能（「SL冬の湿原号」除く）。JR東日本のインターネット予約サービス「えきねっと」で購入すると1000円お得に。

利用期間：通年 有効期間：7日間 発売額：窓口2万9000円、えきねっと2万8000円

三浦半島まるごときっぷ／京浜急行電鉄

京急の電車・バスを利用できる2日間のフリーパス。三浦半島で人気の観光地である三崎 ・横須賀・葉山エリアの約90店舖から選べる食事券1名分、施設利用券orお土産券1回分がセットに（宿泊料金は含まず）。

利用期間：通年 有効期間：連続2日間 発売額：（横浜駅から）デジタル版4550円、磁気乗車券4750円

【期間限定】山形県旅行支援クーポンが発売中！

山形新幹線E8系の単独運転の順次再開に合わせて、9月1日〜11月30日でJR東日本が旅行会社10社と連携し「山形県に泊まろう！キャンペーン」を展開中。山形県の宿泊施設にお得に泊まれる宿泊クーポンがGETできる。なくなり次第終了なのでお早めに！

夜出発の移動空間の利用で宿泊費を浮かす！

夜出発のフェリー、列車の空間をホテル代わりに。目覚めるとそこはもう目的地！

夜行フェリーを活用

商船三井さんふらわあ、関西⇔九州の“弾丸フェリー（R）”がコスパがいいと話題に。大阪夜発は大分、鹿児島を目的地とし、現地0泊・船中2泊の往復で1万2000円〜。船内にはレストラン、展望大浴場があり、景色やイベントも楽しめる。

夜行列車を活用

唯一、定期運行している寝台列車が「サンライズ瀬戸・出雲」。サンライズ出雲は東京駅⇔出雲市駅を、サンライズ瀬戸は東京駅⇔高松駅を毎日1往復。車内には個室、ラウンジ、シャワー室（有料・売り切れの場合あり）、トイレ・洗面台などを備える。

教えてくれたのは……星 裕水さん●旅行ジャーナリスト、編集者。主に鉄道、航空、クルーズをフィールドとし、企画・執筆を多数手がける。帝京短期大学にて非常勤講師も務める。

＜取材・文／百瀬康司＞