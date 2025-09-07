アイドルグループ「＝LOVE」の元メンバーで女優の齊藤なぎさ（22）が6日、自身のインスタグラムを更新。現在出演中の日本テレビドラマ「放送局占拠」（土曜後9・00）のオフショットを披露した。

齊藤は、現在放送中の同作に新人ADの忽那翡翠役で出演中。6日に放送された第8話では、忽那の正体が妖のメンバー“座敷童”であることが明かされた。

この日の放送では「放送局占拠 第8話 ありがとうございました！そして、忽那翡翠は妖の一員、座敷童でした！！」と書き出すと、齊藤は座敷童の衣装姿を公開。「人質に潜入していたので、人質の気分も妖の気分も味わっていました！笑」と心境をつづった。

また「本当に本当にバレないかなあとドキドキしてました」ともコメント。作中での制服姿も公開し、「リアルタイムできなかったよ〜という方は、ぜ見逃し配信をぜひ見てくださいね そして、放送局占拠 最後までよろしくお願いします！」と呼びかけた。

この投稿に、フォロワーからは「可愛すぎ」「妖なっても可愛い」「凄すぎて泣きそう」「なーたんびっくりだったよ！」「制服翡翠ちゃん可愛すぎる」「素敵な演技だった！！」などの反応が寄せられている。