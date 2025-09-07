体型カバー効果抜群の一着も！ 映える“イエロー”アイテム4選
暗くなりがちな秋冬の着こなしに、ひときわ映えるイエロー。淡いレモンカラーや深みのあるマスタードなど、明度や彩度によっても印象ががらりと変化。
目にも暖かい起毛感がキュート
フーディー\39,600（ウーア／シップスインフォメーションセンター TEL. 0120-444-099） Tシャツ\12,100（ブルーブルー／ハリウッド ランチ マーケット TEL. 03-3463-5668） スカート\25,300（ザ シンゾーン／シンゾーン ルミネ新宿店 TEL. 03-5909-4088） ピアス\20,900 ネックレス\20,900（共にローラ ロンバルディ／八木通商 TEL. 03-6809-1718） スニーカー\19,800（コンバース／コンバース インフォメーション センター TEL. 0120-819-217）
起毛素材のハーフジップフーディーは、見た目も着心地もぬくぬく。お尻まで覆う丈感で体型カバー効果も抜群。
あの名品トートをクラシックにアレンジ
\29,700（エル・エル・ビーン×ビームス ボーイ／ビームス ボーイ 原宿 TEL. 03-5770-5550）
『L.L.Bean』を代表する「BOAT AND TOTE」をベースに、アーカイブのデザインをミックスした別注バッグ。レザーのハンドルで高級感もプラス。
メンズライクなオーバーサイズが決め手
\27,500（ウティ／にしのや TEL. 03-6434-0983）
フランスの縫製工場で生産された上質なカットソーは、コットン100％のさらりとした着心地。首まわりにゆとりのあるタートルネックは折って着ても、くしゅっとさせて着てもかわいい！
スエードをあしらって温かみのある表情に
スニーカー\11,550（コンバース／コンバース インフォメーション センター） ソックス\3,300（AMERICAN TRENCH／メイデン・カンパニー TEL. 03-5410-9777）
アーカイブのランニングシューズをスケート仕様にアップデート。
写真・多田 寛 スタイリスト・郄品逸実 ヘア＆メイク・伏屋陽子（ESPER） モデル・NIKO（TOMORROW TOKYO） 文・恒木綾子
anan 2460号（2025年8月27日発売）より