“いただき男子”との結婚・出産を発表した趣里。心配の声はあるが「この判断も悪くない」と思える理由
水谷豊さんと伊藤蘭さんの一人娘であり、人気女優の趣里さんが、先日、男性7人組グループ「BE:FIRST」のRYOKI（リョウキ）こと三山凌輝さんとの結婚と第1子妊娠を発表しました。
◆騒動の発端は人気YouTuber・Rちゃんとの交際トラブル
趣里さんと三山さんの結婚がここまで話題になっているのは、三山さん側に今年春に報じられた交際トラブルがあります。
2025年4月、三山さんが人気YouTuberのRちゃんと交際していた際、Rちゃんから総額1億円以上を貢がれていたものの、婚約を解消したという内容を一部週刊誌が報じたことによります。それがネット上で大きな話題となりました。その後、趣里さんが三山さんと交際しており、すでに妊娠しているということも報じられたのです。
三山さんに対しては「婚約詐欺」という声も多く寄せられ、恋愛感情を利用して結婚を匂わせながら自分に惚れた相手に金銭的に貢がせていたとして、事件化した“いただき女子りりちゃん”をもじり“いただき男子リョウキ”とまで呼ばれる始末でした。
Rちゃん自身も週刊誌報道の内容を認めたことから、三山さんへの批判とRちゃんおよび趣里さんへの心配の声が絶えない事態となりました。
◆憶測が飛び交う中での正式発表
こうした騒動を受けて、三山さんは事の重大性を受け止め、7月からBE:FIRSTとしての活動を一時休止。その後、「水谷豊さんと伊藤蘭さんが結婚に反対しているのではないか」という憶測が飛び交う中、正式な妊娠と結婚の発表がないまま数か月が過ぎていました。
そんな中で8月29日、趣里さんと三山さんがそれぞれのインスタグラムで正式に結婚と妊娠を発表しました。
こうした流れから世間的には「趣里さんにはもっといい男がいたのに」、「ご両親は大事なひとり娘の相手として三山さんを許していないのでは？」といった意見が絶えないのも事実です。
Rちゃんとの交際トラブルの報道がなかったとしても、趣里さんと三山さんのキャリアと芸能界での立場には大きな差があり、格差婚と見られることも予想されます。
それくらい一般的には“不釣り合い”なイメージが付きまとうかもしれません。しかし、今回の結婚は趣里さんにとって決して悪い状況ではないといえるでしょう。
◆34歳での妊娠という選択と人生のタイミング
まず趣里さんは1990年生まれで現在34歳。すでに安定期に入っているとのことですが、出産時には高齢出産に差し掛かる年齢であることからも、妊娠が判明した時点で産まないという選択肢はなかったのではないでしょうか。
芸能界の大御所の両親のもとに生まれた趣里さんですが、2022年にNHK連続テレビ小説『ブギウギ』に主演するなど、すでに2世タレントという枠にとどまらない国民的女優として活躍しています。
精神的にも経済的にも自立した34歳女性が一度でも惚れた若い男性との子どもを妊娠したという見方をすれば、「そりゃ産むよね」と納得するアラサーやアラフォーの女性は少なくないのではないでしょうか。
また、三山さんは1999年生まれで趣里さんとは9歳差。年の差はありますが、趣里さんが30代半ばであることから、年下の男性の至らなさも可愛く思える部分があるかもしれません。好きになった若い男性との新婚生活と生まれてくる赤ちゃんとの生活を楽しみながら、三山さんがよき夫・よき父親として成長することを待つ、という選択肢もあるでしょう。
それも趣里さんが両親の愛情を受けて育ち、キャリアで成功し、精神的にも経済的にも自立した大人の女性であるからこそできることではないでしょうか。
