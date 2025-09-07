「私、もうダメかも」子どもを前にそう感じたら。頑張りすぎる親たちが覚えておきたい“シンプルな言葉”
子どもに発達の特性があると、「私のせいかもしれない……」「私がなんとかしなければ」と母親が一人で抱え込んでしまうことがあります。共働き家庭が増え、夫婦の協業が進んだ今も、子どものサポートは母親が中心に担う家庭が多く、心身に大きな負担となりがちです。
そこで、『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』（日本実業出版社刊）の著者であり、発達ユニークな子どもたちを支える児童精神科医のさわ先生に、母親自身が社会とつながりながら、無理なく子育てをするためのヒントをお聞きしました。「発達ユニーク」とは、それぞれの子どもが持つ発達の特性をありのままに表現したさわ先生による言葉です。母親自身が、無理なく子育てをするためには、どのような視点が必要なのでしょうか。
◆「うちの子、育てにくいかも」と悩む親たち
――診断の有無にかかわらず、子どもの発達の特性で育てにくさを感じる親御さんも多いと思います。
さわ先生：発達ユニークな子の場合、不登校になりやすい傾向があります。子どもが学校に行かなくなると、母親と子どもだけで自宅に閉じこもり、孤立してしまうケースも少なくありません。現代社会でも、子どもの面倒を見るのはまだまだ母親が中心になることが多いですよね。その結果、子どもに合わせて仕事を辞めざるを得ないこともあると思います。
でも、私は母親だからといって、人生のすべてを母親としてだけ生きる必要はないと思うんです。母親じゃない時間、一人の人間としての時間も同じくらい大切にしてほしいです。
――母親だから、しっかりしなければという気持ちは強くなりますよね。
さわ先生：特に上の世代では、「母親なのだから、がんばるべき」と自己犠牲的に考える方も多いです。でも、本当にそうなのでしょうか。
それぞれの家庭や仕事の事情もありますし、仕事を辞めざるを得ない状況も当然あるでしょう。ただ、どんな形であっても、お母さんたちには社会とつながっていてほしいと思います。社会とつながりながら、もっと人に頼ることが大切です。「もう限界です」と言える社会にしたい。「助けて」とちゃんとSOSが出せる社会です。
自分も助けてもらう側であり、助ける側でもあります。子育てをしていて辛いときや困ったときは何らかのSOSを出して、頼れるものには頼ってほしい。母親だからとか、一人で頑張らなきゃと思わなくていいのです。
◆先生自身、泣きながら療育センターに電話したことも
――さわ先生もSOSを出した経験はありますか？
さわ先生：あります、あります。娘が学校に行かなくなったとき、当時はもうダメだと絶望的な気持ちになって、泣きながら療育センターに電話したのを覚えています。当時は大人しか診察しない精神病院に勤務していたので、小児科を紹介してもらい、そこで娘が神経発達症（「発達障害」の正式な医学用語）だという診断を受けました。
その小児科で、当時70代の女医さんが「この子はこの子のペースで、学校に馴染んでいけばいいわよ」って言ってくれたんですよね。それで気持ちがすごくラクになりました。それから、そのクリニックのカウンセリングに私自身も通いましたし、人を頼ることを覚えました。すごくたくさんの人に助けていただいたと思います。
――たくさんの方に相談されていたんですね。
さわ先生：児童精神科を開業してからは、自分のクリニックに心理士さんがいるので、心理士さんに相談することもあります。「今うちの子、こういう状況で」と話すと、心理士さんから「だったら教育支援センターという公的なフリースクールみたいなところもありますよ」とアドバイスをいただけることもありました。
そこで、『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』（日本実業出版社刊）の著者であり、発達ユニークな子どもたちを支える児童精神科医のさわ先生に、母親自身が社会とつながりながら、無理なく子育てをするためのヒントをお聞きしました。「発達ユニーク」とは、それぞれの子どもが持つ発達の特性をありのままに表現したさわ先生による言葉です。母親自身が、無理なく子育てをするためには、どのような視点が必要なのでしょうか。
――診断の有無にかかわらず、子どもの発達の特性で育てにくさを感じる親御さんも多いと思います。
さわ先生：発達ユニークな子の場合、不登校になりやすい傾向があります。子どもが学校に行かなくなると、母親と子どもだけで自宅に閉じこもり、孤立してしまうケースも少なくありません。現代社会でも、子どもの面倒を見るのはまだまだ母親が中心になることが多いですよね。その結果、子どもに合わせて仕事を辞めざるを得ないこともあると思います。
でも、私は母親だからといって、人生のすべてを母親としてだけ生きる必要はないと思うんです。母親じゃない時間、一人の人間としての時間も同じくらい大切にしてほしいです。
――母親だから、しっかりしなければという気持ちは強くなりますよね。
さわ先生：特に上の世代では、「母親なのだから、がんばるべき」と自己犠牲的に考える方も多いです。でも、本当にそうなのでしょうか。
それぞれの家庭や仕事の事情もありますし、仕事を辞めざるを得ない状況も当然あるでしょう。ただ、どんな形であっても、お母さんたちには社会とつながっていてほしいと思います。社会とつながりながら、もっと人に頼ることが大切です。「もう限界です」と言える社会にしたい。「助けて」とちゃんとSOSが出せる社会です。
自分も助けてもらう側であり、助ける側でもあります。子育てをしていて辛いときや困ったときは何らかのSOSを出して、頼れるものには頼ってほしい。母親だからとか、一人で頑張らなきゃと思わなくていいのです。
◆先生自身、泣きながら療育センターに電話したことも
――さわ先生もSOSを出した経験はありますか？
さわ先生：あります、あります。娘が学校に行かなくなったとき、当時はもうダメだと絶望的な気持ちになって、泣きながら療育センターに電話したのを覚えています。当時は大人しか診察しない精神病院に勤務していたので、小児科を紹介してもらい、そこで娘が神経発達症（「発達障害」の正式な医学用語）だという診断を受けました。
その小児科で、当時70代の女医さんが「この子はこの子のペースで、学校に馴染んでいけばいいわよ」って言ってくれたんですよね。それで気持ちがすごくラクになりました。それから、そのクリニックのカウンセリングに私自身も通いましたし、人を頼ることを覚えました。すごくたくさんの人に助けていただいたと思います。
――たくさんの方に相談されていたんですね。
さわ先生：児童精神科を開業してからは、自分のクリニックに心理士さんがいるので、心理士さんに相談することもあります。「今うちの子、こういう状況で」と話すと、心理士さんから「だったら教育支援センターという公的なフリースクールみたいなところもありますよ」とアドバイスをいただけることもありました。