「転校してなかったらな…」幼なじみと離れ、子ども心に感じた“あの孤独”【ママリ】
©beni_taihenne
©beni_taihenne
©beni_taihenne
©beni_taihenne
©beni_taihenne
©beni_taihenne
「…誰？」幼なじみと久しぶりの再会のはずが…
紅子さんは、新しい学校で友だちができず、悩んでいました。そんな中、幼なじみの友だちから遊びの誘いが。これはうれしいですね。会える日を心待ちにしていました。
ところが、見覚えのない子が1人、混ざっています。この子は、いったい…。
同じ「転校生」なのに、差を感じる
©beni_taihenne
©beni_taihenne
©beni_taihenne
©beni_taihenne
©beni_taihenne
「ミズタマン」と紹介された女の子。紅子さんと同じように、転校生だそうです。明るくて楽しい雰囲気の水田さんは、あっという間に馴染んだ様子。紅子さんは、不安を感じます…。
知らない話題ばかり…置いてけぼりに
©beni_taihenne
©beni_taihenne
©beni_taihenne
©beni_taihenne
©beni_taihenne
©beni_taihenne
紅子さんは、水田さんのこと、明るくて楽しい子だと思いつつも、劣等感を覚えずにはいられませんでした。あっという間に友だちをつくった水田さんと、なかなか馴染むことができない自分…。つい「転校しなければ…」と想像してしまいます。
本作では、新しい学校で馴染めず、さらに前の学校の友だちとも距離ができてしまい、孤独を感じた様子が描かれています。ですが、5年生担任の言葉「浮いてたっていいじゃないですか」がきっかけで、自分らしさを取り戻します。
あなたにも、忘れられない恩師との思い出、ありませんか？素敵な先生との出会いは、人生を豊かにしてくれますね。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）